Argentino Papu Gómez é suspenso por 2 anos por doping

O meio-campista argentino Papu Gómez foi suspenso por dois anos por doping pela Agência Espanhola Antidoping, anunciou o Monza, seu clube, nesta sexta-feira (20).

"O Monza informa ter recebido da Fifa, via Federação Italiana de Futebol (FIGC), a notificação de uma suspensão aplicada pela Agência Espanhola Antidoping a respeito de Alejandro Darío Gómez", explica o clube italiano em nota.

Gómez, de 35 anos, recebeu a suspensão depois de testar positivo para terbutalina, um broncodilatador que o jogador alega ter ingerido fazendo uso de um xarope para tosse.

"O teste positivo é resultado de uma absorção involuntária", explica o Monza, que vai "avaliar o andamento do processo".

O exame antidoping foi realizado em outubro de 2022, quando o Gómez ainda era jogador do Sevilla, poucas semanas antes da Copa do Mundo do Catar.

Durante o Mundial, ele foi titular em dois jogos, mas não entrou na final contra a França, que terminou com a vitória da 'Albiceleste' nos pênaltis.

Papu Gómez jogou a maior parte de sua carreira na Itália, primeiro no Catania (2010-2013) e principalmente na Atalanta (2014-2021), clube pelo qual marcou 59 gols em 252 jogos.

O argentino estava sem clube desde o final de seu contrato com o Sevilla, em julho. Após seu retorno ao futebol italiano, disputou dois jogos pelo Monza, sétimo colocado da Serie A antes da 9ª rodada neste fim de semana.

