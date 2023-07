A- A+

Futebol Internacional Argentino Zelarayán deixa MLS para jogar no saudita Al Fateh Meio-campista deixa o Colombus Crew após três anos de boas atuações na MLS

O meio-campista argentino Lucas Zelarayán está de saída do Columbus Crew, que levou ao título da MLS em 2020, para jogar pelo Al Fateh, da liga da Arábia Saudita.

"Eternamente grato. Um verdadeiro mágico em campo. Do clube e de toda a cidade, desejamos a ele o melhor em sua próxima jornada", disse o time da MLS em mensagem de despedida em suas redes sociais.

"Essa transferência é benéfica tanto para o Crew quanto para o jogador", afirmou o presidente da franquia, Tim Bezbatchenko, em nota oficial em que não foi detalhado o valor da operação.

Zelarayán, de 31 anos, foi um dos grandes destaques do campeonato norte-americano desde sua chegada em 2020 vindo do Tigres do México.

O meio-campista, que também joga pela Armênia, país de seu pai, causou impacto imediato em sua primeira temporada na MLS ao levar o Columbus ao segundo título de sua história.

O jogador que surgiu no Belgrano de Córdoba foi eleito o MVP (Most Valuable Player, Jogador Mais Valioso) da final de 2020, ao marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Seattle Sounders.

Posteriormente, ele conquistou o título da Copa dos Campeões em 2021, em uma decisão entre o vencedor da MLS e do campeonato mexicano, derrotando o Cruz Azul.

Zelarayán, duas vezes escolhido para o MLS All-Star Game, tinha contrato com o Columbus até o final da temporada de 2024, com opção de renovação até 2025.

O argentino deixa os Estados Unidos com um retrospecto de 38 gols e 30 assistências em seus 97 jogos na temporada regular com o Columbus.

O Crew, onde formou uma dupla ofensiva com o colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, ocupa atualmente a sexta colocação na Conferência Leste da MLS e está classificado para as oitavas de final da Leagues Cup, torneio que reúne clubes da MLS e da liga mexicana.

Zelarayán se junta assim ao êxodo de jogadores contratados nos últimos meses pelo futebol saudita. Seu novo clube, o Al Fateh, terminou em sexto lugar na temporada 2022-2023 e conta com o espanhol Cristian Tello, que também veio de um time da MLS, o Los Angeles FC.

