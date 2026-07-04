A- A+

COPA DO MUNDO 2026 Arias decide contra Gana e leva Colômbia às oitavas da Copa para encarar a Suíça O próximo desafio é contra a Suíça, que passou pela Argélia com uma vitória por 2 a 0

Jhon Arias, meia do Palmeiras, balançou a rede no Arrowhead Stadium, em Kansas City, e garantiu uma vitória por 1 a 0 da Colômbia sobre Gana, entre o final desta sexta-feira e o início de sábado (horário de Brasília). A vitória simples, em uma partida na qual os colombianos tiveram o controle durante o maior parte do tempo, leva a equipe comandada pelo técnico Nestor Lorenzo da segunda fase para as oitavas de final da Copa do Mundo.

O próximo desafio da Colômbia é contra a Suíça, que passou pela Argélia com uma vitória por 2 a 0, na quinta-feira, sem maiores dramas. O duelo com os suíços está marcado para terça-feira, 7, às 17 horas (de Brasília), e o vencedor pega Argentina ou Egito nas quartas.



O primeiro tempo foi de amplo domínio dos colombianos, que mostraram repertório para encontrar espaços, ora por meio da troca de passes pacientes, ora a partir de lançamentos. Assim, encontrou o caminho do gol aos 13 minutos, quando Arias recebeu sem marcação na área, em lance de desatenção da defesa ganesa, e mandou para a rede. O cruzamento foi de Luis Suárez, que saiu do banco aos sete minutos porque Córdoba se lesionou.

Gana mal conseguia reagir ao bom futebol praticado pela Colômbia, que continuou sendo exibido até a parada para hidratação. Faltou letalidade à seleção sul-americana, cuja intensidade diminuiu ao ponto de permitir que os ganeses passassem a evoluir o jogo ofensivo pelos pés de Iñaki Williams, porém continuaram .

No segundo tempo, a equipe de Nestor Lorenzo parou de ter a posse e empobreceu sua atuação ofensiva. Apostava principalmente em contra-ataques para matar o jogo, mas o máximo que conseguiu foi um gol impedido de Luis Díaz, que mais tarde desperdiçou uma chance na cara do gol a chutar em cima do goleiro Zigi.

Semenyo era a principal arma ofensiva ganesa. Gerava as situações mais interessantes da seleção africana no campo adversário. O desfecho dos lances, contudo, não eram dos mais agudos, não à toa foram poucas as vezes que o goleiro colombiano Vargas precisou trabalho de fato.

Mesmo com o ritmo reduzido, portanto, os sul-americanos ainda eram melhores no jogo. Perderam algumas oportunidades de ampliar o placar, até mesmo nos acréscimos, e quase não foram ameaçados por um potencial empate.

Ficha técnica:

Colômbia 1 x 0 Gana



COLÔMBIA - Vargas; Munoz, Davinson Sánchez, Lucumi e Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias (Quinteros) e James Rodríguez (Richard Ríos); Luis Díaz (Campaz) e Córdoba (Luis Suárez). Técnico: Néstor Lorenzo.

GANA - Ati Zigi; Senaya (Seidu), Luckassen, Opoku e Mensah; Yerenkyi (Adu), Partey e Sibo (Owusu); Semenyo, Ayew (Naumah) e Iñaki Williams (Fatawu). Técnico: Carlos Queiroz.

GOL - Jhon Arias, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Clément Turpin (FRA).

CARTÕES AMARELOS - Jhon Arias e Richard Ríos (Colômbia); Yierenky e Fatawu (Gana).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 69.045 torcedores.

LOCAL - Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA).

Veja também