FUTEBOL Arias prioriza ao Fluminense em caso de volta ao futebol brasileiro: 'Clube que tenho carinho' Em entrevista ao canal TNT Sports, o jogador reforçou os laços afetivos que ainda mantém com a equipe das Laranjeiras mesmo estando atuando no futebol inglês

Longe de viver um bom momento no futebol inglês com a camisa do Wolverhampton, o colombiano Jhon Arias vem ganhando o noticiário esportivo ao surgir como alvo de alguns clubes brasileiros. O atacante até admite retornar ao Brasil, mas deixou claro que o Fluminense tem total prioridade nesse sentido

Em entrevista ao canal TNT Sports, o jogador reforçou os laços afetivos que ainda mantém com a equipe das Laranjeiras mesmo estando atuando no futebol inglês.

"Sempre é o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho e consideramos nossa casa. Claro que isso não depende apenas de mim, mas também da vontade do clube", afirmou o meia-atacante que deixou o clube na condição de ídolo.

Pelo time carioca, ele conquistou a Copa Libertadores e foi o herói do título da Recopa Sul-Americana ao anotar os dois gols na vitória sobre a LDU, no Maracanã.

Mas se no futebol do Rio, ele viveu dias de glória, a situação atual na Inglaterra é completamente diferente. O Wolverhampton é o lanterna da Premier League e soma apenas três pontos em 19 rodadas disputadas.

Ciente do momento delicado que o clube vive na competição, ele fez questão de se manter focado no atual clube. "Meu momento é aqui e meu presente está aqui (Wolverhampton). Então, estou 100% focado em fazer o melhor porque sei o jogador que sou e o que tenho condições de fazer".

No Brasil, o jogador já esteve no radar do Flamengo, do Vasco e do próprio Fluminense. Além dos três clubes do Rio, o Cruzeiro também vem observando o jogador.

