Ariel sai machucado em seu segundo jogo pelo Santa Cruz após ficar nove meses parado

Após passar nove meses fora dos gramados por conta de um lesão na perna esquerda, o atacante Ariel, do santa cruz, voltou a sentir na partida contra o Fluminense-PI. Desta vez, a região atingida foi o adutor da coxa esquerda.

"Ariel machucou o adutor. Ele passou nove meses sem jogar. Nós estamos aos poucos colocando Ariel. Infelizmente machucou e deve nos deixar um período. Isso está sendo recorrente com o atleta, infelizmente. Tem que dar força para ele e tentar recuperar", disse Ranielle Ribeiro na coletiva de imprensa pós-jogo.

De acordo com o treinador, ainda não há uma confirmação da gravidade da lesão e do período de recuperação.

Ariel se machucou ainda no primeiro tempo do jogo da última quarta-feira (08), no Arruda. Esse era sua segunda partida na temporada. Sua volta aos gramados tinha acontecido no fim de semana diante do Salgueiro.



