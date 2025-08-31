A- A+

Futebol De lesão e pênalti perdido a gol e dia de herói: Ariel desencanta no Santa Cruz Centroavante balançou as redes no triunfo por 1x0 do Tricolor diante do América-RN, na Arena de Pernambuco, pelo encontro de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

Ariel “estreou” pelo Santa Cruz. Assim, com aspas, porque o jogador já tinha entrado em campo com a camisa coral, mas estava devendo. Uma lesão atrapalhou a evolução física do atacante. Ainda por cima, nas penalidades diante do Sergipe, na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, ele desperdiçou a cobrança que poderia ter prejudicado o Tricolor na briga pelo acesso. A redenção, porém, finalmente veio. Foi do argentino o gol da vitória coral por 1x0 perante o América-RN, na Arena de Pernambuco, pelo duelo de ida das quartas de final.









Desencantou

“Quero parabenizar a torcida. Eu estava ansioso. Era para a gente fazer um bom jogo e conseguimos o resultado. O primeiro jogo de dois. Agora é trabalhar na semana com concentração para dar o acesso à essa torcida tão maravilhosa”, afirmou, em entrevista ao canal Metrópoles, na saída de campo.

Ariel entrou no lugar de Thiago Galhardo no segundo tempo. O papel do centroavante de 37 anos era preencher o espaço na área, fugir da marcação de Guilherme Paraíba, e buscar o gol. E foi exatamente isso que ele fez quando Geovany cruzou rasteiro.

“Ariel vinha evoluindo muito nos treinamentos pela questão de ter chegado com uma defasagem na parte física. Foi para isso que trouxemos ele. Para mudar o panorama e o padrão do jogo, pela característica de ter força e presença de área”, declarou o técnico Marcelo Cabo.

Com o gol de Ariel, o Santa Cruz abriu vantagem na luta pelo acesso à Série C. O Tricolor enfrenta o América-RN no duelo da volta, na Arena das Dunas, no dia 7 de setembro. Basta um empate para a Cobra Coral comemorar a fuga da Série D. Uma derrota por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

Demais jogos

No Castelão, o Maranhão derrotou o ASA por 1x0, com gol no último lance da partida, aos 49 minutos do segundo tempo, marcado por Clessione. Os maranhenses jogam por um empate na volta, no Municipal de Arapiraca, para subirem de divisão.

No Divinão, Goiatuba e Inter de Limeira empataram em 0x0. A volta será Major Levy Sobrinho, casa do time paulista. Um novo empate levará a decisão para as penalidades. O ganhador garante o acesso. Também houve empate sem gols no Willie Davids, entre Cianorte e Barra.

Veja também