Sport Arma e desarma: zagueiros são destaques do título estadual do Sport Com Rafael Thyere e Castán na zaga, o Leão ainda não perdeu em 2024

Na linguagem e no senso comum do futebol, é necessário antes de mais nada organizar a cozinha, ou seja, que o sistema defensivo esteja equilibrado para que a equipe possa a partir disso atuar bem. Peças fundamentais para o título Pernambucano do Sport em 2024, a dupla de zaga entre Rafael Thyere e Luciano Castán se notabilizaram não apenas nos momentos de desarmes e proteção ao gol rubro-negro, como também foram fundamentais nas construções dos gols da equipe.

No princípio da atual temporada, Mariano Soso tentou emplacar um esquema com três zagueiros, formação essa que não durou muito tempo e que foi utilizada apenas até a segunda rodada - derrota por 4x2 para o Retrô. A partir do jogo seguinte, no Clássico das Multidões, contra o Santa, o argentino passou a apostar numa linha de defesa com quatro jogadores, com Rafael Thyere e Castán no miolo de zaga.

Dessa forma, o Sport encontrou mais solidez e, com essa dupla em campo, não soube o que é perder no Campeonato Pernambucano - e nas outras competições também.

Entrevistado pela Folha de Pernambuco, o scout Jonatan Cavalcante analisou a importância dos jogadores para o time em campo. “São jogadores que têm emprestado uma grande qualidade a equipe do Sport. Quando o time conseguiu ter Thyere e Castán na ponta dos cascos, passou a ter uma segurança muito grande”, disse.

Zagueiros construtores

O futebol moderno exige que os atuais zagueiros não se limitem a apenas defender. Cada vez mais, boa parte do processo criativo das equipes passam pelos pés desses defensores e nesse quesito o Sport vem sendo bem representado pela dupla. Num time ofensivo como o de Mariano Soso, Thyere e Castán são fundamentais pela boa qualidade nos passes.

“Hoje tudo passa pelos zagueiros, eles são os primeiros a construir. Então quando o Sport tem a sua dupla titular de zaga, o jogo fica muito mais redondinho, facilita a bola chegar no pessoal do meio”, começou Jonatan.

“O passe do Thyere também é uma forma do Sport está se defendendo. Porque é um passe mais assertivo, não erra tanto e o Sport não se expõe defensivamente. O Luciano Castán está no mesmo nível, na mesma sintonia, protegendo muito bem também. Ele tem muita consciência até mesmo no momento em que está cortando a bola”, analisou.

Retrospecto de Thyere e Castán

Sport 2 x 1 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano - 20/01

Maguary 0 x 1 Sport - Campeonato Pernambucano - 25/01

Sport 2 x 0 Afogados - Campeonato Pernambucano - 29/01

Sport 3 x 1 Treze - Copa do Nordeste - 09/02

Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste - 21/02

Sport 3 x 0 Juazeirense - Copa do Nordeste - 27/03

Náutico 0 x 2 Sport - Campeonato Pernambucano - 30/03

Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano - 06/04

