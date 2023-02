Armador da seleção brasileira de basquete é alvo de racismo em jogo na Espanha

A- A+

O armador Yago, ex-Flamengo e atualmente no Ratiopharm Ulm, da Alemanha, foi vítima de ataques racistas no ginásio Pavelló Olímpico de Badalona, na Catalunha. Na partida realizada ontem entre seu time e Club Joventut de Badalona pela Eurocopa de Basquete, a transmissão flagrou uma torcedora chamando o jogador de "mono" — macaco, em espanhol.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) repudiou o ato racista sofrido pelo jogador de 23 anos. Além disso, pediu que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e demonstrou total apoio ao atleta.

Na partida, Yago marcou 16 pontos, deu oito assistências e pegou sete rebotes, mas não foi o suficiente para ajudar seu time a sair com a vitória. Ratiopharm Ulm foi derrotado por 82 a 76 para o Joventut Badalona, pela 14ª rodada, e agora ocupa a quarta colocação do grupo A.

Yago defendeu o Flamengo em 2020, 2021 e 2022. Pelo Rubro-Negro, conquistou a Copa Super 8 2020, o NBB 2021, a BCLA 2021 e a Copa Intercontinental FIBA 2022, entre outros. Em julho de 2022, o armador foi contratado pelo Ratiopharm Ulm, após o clube alemão pagar a multa estipulada na cláusula de rescisão do contrato.

