ESPORTES Armand Duplantis: conheça atleta que quebrou recorde mundial do salto com vara pela sétima vez Atual campeão olímpico da modalidade, sueco detinha a marca anterior, que era de 6,22 metros, estabelecida por ele mesmo em fevereiro deste ano

O astro sueco Armand Duplantis fez história mais uma vez. Neste domingo, ele quebrou pela sétima vez o recorde mundial do salto com vara, estabelecendo, agora, a marca de 6,23 metros. Atual campeão olímpico da modalidade, ele detinha também o recorde anterior, que era de 6,22 metros, estabelecido na vitória dele no torneio "All Star Pole Vault" realizado na cidade francesa de Clermont-Ferrand, em fevereiro.

Há pouco menos de um ano das Olimpíadas de Paris, Duplantis promete ser uma das principais atrações do evento, principalmente pelo seu grande favoritismo e pela possibilidade de que o recorde da modalidade seja batido nos Jogos.

Nascido da Suécia, o atleta é filho de pai americano, também atleta do salto com vara, e mãe sueca, saltadora em distância, optando por competir pelo país de origem de sua mãe. Em 2015, quatro meses antes de completar 16 anos, ele conquistou o título mundial sub-18. Dois anos depois, já havia quebrado o recorde mundial sub-20 com folga, alcançando a marca de 5,90m.

O feito atraiu a atenção de Sergey Bubka, lenda da modalidade. No entanto, o ídolo do jovem é o francês Renaud Lavillenie, ouro nos Jogos de Londres e tricampeão mundial Indoor, e quem conheceu pessoalmente em 2013.

“Adorei a maneira como ele saltou. Sempre quis pular como ele”, disse Duplantis em 2017, segundo sua biografia no site oficial do Jogos. Naquela ocasião, ele chegou a treinar por alguns dias com o campeão olímpico francês.



Em 2018, viria o primeiro título do Campeonato Europeu, quando Duplantis bateria a marca de 6,05 metros, colocando o jovem já como o quinto melhor saltador de todos os tempos. Pouco tempo depois, ele abandonou o curso universitário que fazia nos Estados Unidos para se dedicar exclusivamente aos treinos. Dali em diante, Duplantis já superou a marca dos 6 metros cerca de 60 vezes ao longo da carreira.

"O objetivo agora, falando sobre as Olimpíadas [de Tóquio], seria ganhar o ouro, eu acho. Por que não?", disse Duplantis, pouco antes dos Jogos Olímpicos do Japão, ocorridos em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Ele cravou a marca de 6,02, superou o norte-americano Christopher Nilsen (que fez 5,97 metros e ficou com a prata) e o brasileiro Thiago Braz (que marcou 5,87 metros e levou o bronze) e ficou com o seu primeiro ouro olímpico.

Consolidado na sua modalidade, Duplantis esteve, neste ano, entre os indicados ao prêmio Laureus, considerado o oscar do esporte. Concorrendo com nomes como Kylian Mbappé, finalista da Copa do Catar; a lenda do tênis, o espanhol Rafael Nadal; o bicampeão de Fórmula 1 Max Verstappen; e o MVP das finais da NBA, Stephen Curry, o atleta acabou superado por Lionel Messi, agraciado com o título após liderar a Argentina no tricampeonato mundial.

