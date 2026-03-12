Armand Duplantis quebra recorde mundial do salto com vara pela 15ª vez com 6,31m

A- A+

Tricampeão mundial em Tóquio, no ano passado, o sueco Armand Duplantis, de 26 anos, continua fazendo história no salto com vara. Nesta quinta-feira, no Mondo Classic, em Uppsala, na Suécia, o atleta bateu a marca de 6,30m que lhe rendeu o título no Japão ao cravar 6,31m e ser ovacionado pela torcida caseira.



Duplantis já havia superado 5,65m, 5,90m e 6,08m, tudo de primeira. Em casa, resolveu ousar ao buscar os 6,31m após os concorrentes ficarem pelo caminho ao não ultrapassarem os seis metros e já ter a medalha de ouro garantida.



A barra subiu 23 centímetros, o que levou a torcida à loucura na IFU Arena. O fenômeno atleta superou a marca histórica também em sua primeira tentativa e já saiu vibrando muito após a conquista Ele foi abraçado pelos demais competidores. Ainda se enrolou na bandeira da Suécia e abraçou sua noiva, Desiré Inglander.

Leia também • Lindsey Vonn surpreende ao voltar a treinar 25 dias após fratura grave na perna nos Jogos Olímpicos





"Esta é a minha casa. Cada vez que piso na pista, represento vocês e sinto muito orgulho em saltar por vocês e pela Suécia", disse Duplantis à multidão na entrevista após o recorde. A prata ficou com o norueguês Sondre Guttormsen (6,00m) e o bronze com o norte-americano Zach Bradford (5,90m).



Vice-campeão do mundo em Tóquio ao atingir 6 metros cravados, o grego Emmanouil Karalis é o principal concorrente do sueco na atualidade. Neste ano, o competidor atingiu sua melhor marca pessoal, ao ultrapassar 6,17m e se tornar o dono da segunda melhor marca na modalidade, deixando o francês Renaud Lavillenie, com 6,16m, para trás. Mas, foi somente o sétimo nesta quinta-feira.



Duplantis também é detentor do recorde olímpico, ao cravar 6,25m nos Jogos de Paris-2024. Nesta competição, Karalis conquistou o bronze, com 5,90m, atrás do norte-americano Sam Kendricks, que superou 5,95m.



Esta foi somente a segunda competição de Duplantis na temporada. E já com recorde mundial. Mesmo com intoxicação alimentar, ele também ganhou em Clermont-Ferrand, na França, onde saltou "apenas" 6,06m.

Veja também