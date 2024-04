Arnaldo analisa chegada de Mazola e afirma que Náutico vai jogar para "surpreender o Sport" na final

A- A+

Apesar da missão complicada após a derrota no primeiro jogo por dois gols de diferença, o Náutico não se entregou para a partida da volta deste sábado (6), na Arena de Pernambuco. O lateral-direito Arnaldo analisou a chegada recente do técnico Mazola Júnior e acredita que o Timbu vai jogar para surpreender o Sport na grande decisão do Estadual.

"Mexe com todos essa troca [de treinador]. Eu acho que ele chegou no momento mais importante da competição que é a final. Não tem outro jogo para recorrer depois. Eu já trabalhei com Mazola. Dei dicas para os meus companheiros de como ele gosta jogar. A gente sabe que é um curto período para ele colocar tudo o que pensa, mas eu acredito que essa chacoalhada vai ser boa para todos", comentou Arnaldo.

Mazola e Arnaldo trabalharam juntos na Ponte Preta, em 2019. O lateral é um dos destaques do Timbu na temporada. Ele atuou em 16 partidas e contribuiu com três assistências.

Desde sua chegada ao Náutico na última quarta-feira (3) até a final no fim de semana, Mazola terá tempo para realizar três treinos com o grupo. Apesar do curto período, Arnaldo segue confiante que o Alvirrubro pode reverter o duelo.



"Eu não vou entregar aqui, mas ontem ele já passou algumas coisas do que pensa. Três períodos de treino não é muito tempo, mas você pode ter certeza que ele vai mudar algo. Sábado a gente vai jogar para surpreender eles e conseguir reverter o resultado", ressaltou o atleta.

O Náutico perdeu o primeiro jogo da decisão por 2 a 0 nos Aflitos. O Timbu precisa vencer o rival por dois gols de diferença para forças a disputa por pênaltis ou ganhar por três ou mais gols para deixar a Arena Pernambuco com o título.



