NÁUTICO Arnaldo analisa momento do Náutico e ameniza jogo adiado na Série C: "Usar sempre o lado positivo" O lateral, que é um dos destaques do Timbu na temporada, falou sobre o adiamento do jogo contra o Ypiranga pelas chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul; partida segue sem data definida

Embalado por uma vitória por 3x0 contra o ABC na segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico havia iniciado a preparação para enfrentar o Ypiranga no próximo sábado (4). Porém, o Timbu precisou mudar a rota após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiar o confronto em razão das fortes chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul, para evitar a viagem do clube gaúcho. O lateral Arnaldo, um dos destaques da equipe Alvirrubra na temporada, amenizou o adiamento da partida e destacou que a decisão precisa ser vista pelo "lado positivo".

"A gente tem que usar sempre para o lado positivo. Claro que não é o ideal, mas a gente tem que usar para o lado positivo que é trabalhar as valências que a gente vem trabalhando. O professor vai ter mais tempo para os jogadores que estão chegando agora, para unificar mais o grupo. Então, acho que a gente tem que usar esse período pra isso, para o próximo jogo", declarou Arnaldo em entrevista nesta sexta-feira (3), nos Aflitos.

O lateral-direito, de 32 anos, também comentou sobre a importância de bater o ABC na rodada passada, quebrando um jejum de oito jogos sem vencer na temporada.

"Foi importante essa vitória. A gente vinha trabalhando muito, mas estávamos pecando nos jogos, as vitórias não estavam vindo. Mas a gente estava com a cabeça no lugar. A gente sabia que o trabalho está sendo bem feito, que a vitória ia vir. No sábado, a gente venceu e convenceu. Mas, sabemos que está longe do ideal. Temos que usar esse tempo para nos prepararmos ainda mais, porque a série C é muito difícil", comentou o lateral.

Arnaldo também analisou os dias iniciais do trabalho realizado pelo técnico Mazola no Náutico. O jogador e o treinador trabalharam juntos em 2019, na Ponte Preta.

"Para mim acho que foi um pouco mais fácil, porque eu já conhecia o jeito dele, o trabalho dele. Então, eu já me adaptei mais rápido, mas o grupo já se adaptou também. A gente já viu uma diferença. Cada treinador tem o seu modelo de jogo, de trabalho. Então, nesses quinze, vinte dias, ele já implementou bastante. Claro que tem muita coisa ainda pra ele colocar, mas a gente tem que usar esse período agora pra gente, como ele disse, 'estar do jeito que ele gosta'", finalizou o jogador.

Com a partida adiada e sem data definida, o próximo confronto do Náutico está marcado para o dia 12 de maio, fora de casa, contra a Ferroviária. Na Série C, o Timbu ocupa a quarta posição na tabela, com quatro pontos conquistados em dois jogos.

