A- A+

Futebol Arnaldo celebra assistências e vê Náutico em evolução na Série C Lateral participou dos dois gols do Timbu na vitória por 2x0 diante do Confiança, nos Aflitos

Dos pés do lateral-direito Arnaldo saíram os cruzamentos para Marco Antônio e Thalissinho marcarem os gols da vitória do Náutico por 2x0, diante do Confiança, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Dobradinha de assistências celebrada pelo jogador e que não acontecia há quatro anos.

“É difícil ter duas assistências assim. A última vez que eu me lembro foi contra o Internacional, no Beira-Rio, em 2021. Claro que o importante foi a vitória, os três pontos, mas isso dá confiança para mim. Eu precisava disso, vinha evoluindo, buscando meu espaço. Agora é dar sequência para ajudar o Náutico”, declarou.

Os passes citados por Arnaldo foram na época em que ele estava jogando no Atlético-GO, pela Série A. Há quatro anos, o Dragão venceu o Internacional de virada, por 2x1, no Rio Grande do Sul. Primeiro, o lateral rolou para Baralhas acertar um chute no ângulo. Depois, cruzou para Janderson completar para as redes.

Arnaldo também destacou a evolução do Náutico na temporada, mas admite que a equipe ainda pode produzir mais.

“Já evoluímos bastante, mas eu acho que a gente não está no ideal ainda do que ele (técnico Hélio dos Anjos) pede. Ele mostra isso em vídeo, em palestra, mas o grupo está assimilando bem, isso é importante. A gente comprou a ideia dele. Agora é ter sequência, continuidade”, frisou.

Na próxima rodada, o Náutico visita o Ypiranga-RS, sábado (18), no Colosso da Lagoa. Os pernambucanos estão em 14º, com cinco pontos. Os gaúchos ocupam o 10º lugar, com sete.

“A gente sabe que nessa competição não tem jogo fácil, principalmente fora de casa. Teremos uma uma viagem longa, um campo um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas isso não pode servir de desculpa. Vamos fazer o nosso trabalho para buscar os três pontos”, declarou.

Veja também