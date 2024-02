A- A+

Futebol Arnaldo comemora estreia e prega sequência na equipe do Náutico Lateral ficou fora do início da temporada por conta de lesão no braço, mas se recuperou e participou da vitória alvirrubra por 1x0 diante do Petrolina

Arnaldo foi apresentado como reforço do Náutico para 2024 ainda no final de 2023. Mas, de lá para cá, ele viu outras peças chegando e jogando, enquanto ele seguia afastado por conta de uma lesão no braço. A espera de quase um mês acabou na última quarta (31), quando o lateral-direito foi acionado na vitória alvirrubra por 1x0 diante do Petrolina, pelo Campeonato Pernambucano.

“Estava ansioso. Vinha em uma pré-temporada boa com a equipe. Infelizmente, estamos sujeitos a isso, com lesões que não podemos controlar. Tive paciência, fiquei quatro semanas (parado). Queria sentir a vibração da torcida. Isso foi importante para nossa sequência. Quero voltar o mais rápido possível a ficar 100%”, afirmou.

Com Arnaldo recuperado, o técnico Allan Aal ganhou mais uma opção na lateral direita do Náutico para a estreia da equipe pela Copa do Nordeste, sábado (3), contra o Botafogo-PB, nos Aflitos.

“O Botafogo é uma equipe difícil, que fez uma reformulação. Eles estão querendo a vitória também, mas, dentro de casa, temos que nos impor”, declarou, destacando o crescimento do Náutico na temporada.

“A nossa evolução é nítida. Estamos no caminho certo. A evolução precisa ser constante. Não podemos achar que está tudo bem. Evoluir na vitória é bom porque dá mais confiança”, concluiu.

