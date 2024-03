A- A+

Náutico Arnaldo exalta confiança do Náutico com ida à final do Estadual e projeta clássico pelo Nordestão Nesta quarta-feira (20), o Timbu visita o Sport, na Arena de Pernambuco

Após a vitória nos pênaltis contra o Retrô, o elenco do Náutico acredita que a classificação na semifinal do Pernambucano tem impacto para elevar a confiança da equipe para a final contra o Sport. Apesar das constantes atuações irregulares do time, o lateral-direito Arnaldo destaca que o primeiro objetivo do clube era chegar à decisão, e agora visa o título para iniciar o ano com o pé direito.

"A classificação para a final do Estadual nos dá moral e confiança, sem dúvidas. Chegar na decisão era nosso primeiro objetivo, e agora temos que trabalhar bem para chegarmos mais preparados para buscar o título. O grupo está muito unido e sabemos da importância desse título para a nossa temporada", celebrou.

Antes dos clássicos pela final do Pernambucano, o Timbu visita o Sport pela sexta rodada da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena de Pernambuco. Para o confronto, o camisa 2 espera uma partida difícil para ambos os lados e ressalta a importância de conquistar mais um triunfo para seguir no G4 do grupo B. Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação, com cinco pontos.

"Temos que virar a chave e focar na Copa do Nordeste, que também é uma competição extremamente importante para nós. Temos um clássico difícil pela frente e vamos buscar fazer um grande jogo para somar três pontos para seguir na zona de classificação do grupo" projetou.

Veja também

Copa do Nordeste Sport leva vantagem sobre Náutico em duelos pela Copa do Nordeste