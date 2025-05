A- A+

Futebol Arnaldo, Kayon e Thalissinho: Náutico foca em "revitalizar" atletas em 2025 Trio ganhou elogios do auxiliar-técnico do clube, Guilherme dos Anjos, após vitória por 2x0 diante do Confiança

A vitória do Náutico por 2x0 diante do Confiança, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2025, foi construída com ajuda de atletas que, na visão do auxiliar-técnico do clube, Guilherme dos Anjos, estão em um processo de “revitalização” no Timbu. Primeiro, o lateral-direito Arnaldo, autor das duas assistências alvirrubras. Os outros são os atacantes da base, Kayon e Thalissinho - o último marcou o segundo gol do duelo.

“Revitalizamos um jogador (Arnaldo) que tem um histórico de bons clubes, de minutagem e não tem motivo de não ser importante para nós. Assim como foram outros que descobrimos, como Thalissinho, que foi um jogador decisivo”, afirmou o auxiliar.



Histórico

O lateral de 33 anos chegou ao Náutico em 2024, com 45 jogos disputados. Neste ano, o atleta chegou a perder espaço na equipe titular para Marcos Ytalo, mas retomou o posto perante os sergipanos.

Já Thalissinho, 19, foi bastante elogiado durante a semana de treinamentos e ganhou a oportunidade de começar jogando ao lado de Kelvin e Bruno Mezenga no ataque. O prata da casa tem três gols em 29 partidas pelo Náutico.

No caso de Kayon, Guilherme citou que as primeiras oportunidades do atacante foram justamente na passagem anterior do técnico Hélio dos Anjos no clube.

“Colocamos Kayon para jogar e ele teve um crescimento grande. Ele me impressionou. Vinha fazendo bons treinos, mas é bom ver jogador de jogo, que faz um bom treinamento e mostra algo melhor no jogo”, reforçou. O atacante tem cinco gols em 46 jogos.



Evolução

“O professor trabalha de uma forma muito muito reta com os atletas. Se eles nos entregarem aquilo que a gente está pedindo, vão ter oportunidades, vão render, ter minutagem. Então, nós buscamos sempre evoluir aquilo que a gente encontra. A primeira obrigação de um grupo de trabalho quando chega, na nossa visão pelo menos, é conseguir evoluir quem está ali. Não adianta chegar e falar que precisamos de 10 contratações. Fica muito simples. Temos um tempo hábil e precisamos redescobrir alguns jogadores e descobrir outros, revitalizando isso”, explicou o auxiliar.

O Náutico é o 14º colocado da Série C, com cinco pontos. Na próxima rodada, a equipe visita o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa. Cenário de preparação que Guilherme projeta ser menos tenso do que os últimos.

“Tirar o peso do que foi esses últimos tempos sem (bons) resultados foi fundamental. Corrigir com vitória é mil vezes melhor do que corrigir com derrota. Você tem confiança no que está sendo feito, enxergando os processos acontecendo e dando certo”, pontuou.

