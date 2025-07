A- A+

Náutico Com 'pés no chão', Arnaldo celebra bom momento da defesa no Náutico Timbu é o menos vazado da Série C, com apenas seis gols sofridos

Após a vitória por 1x0 contra o Guarani, em Campinas, o Náutico chegou aos 23 pontos na Série C do Campeonato Brasileiro, ocupando o quarto lugar. Na esteira desse bom momento, o lateral-direito Arnaldo ressaltou sobre a boa fase vivida pelo Timbu na competição, principalmente no aspecto defensivo.

Defesa menos vazada

O Náutico possui a melhor defesa da Série C, com apenas seis gols em 14 jogos. Os números são os melhores dentre as quatro divisões do futebol brasileiro, ao lado do Flamengo.

“É um trabalho de todos, não só da parte defensiva. A gente sabe que a marcação começa lá no ataque, e termina lá atrás. Então, a gente fica feliz com essa marca. A gente sabe que quando você não toma gol, você está mais perto de vencer”, afirmou.

‘Decisão’ contra o Retrô

A respeito da partida contra o Retrô, o jogador enfatizou a importância da torcida na busca pela vitória, mas pregou cautela contra a Fênix.

“Sabemos que jogar dentro de casa com o apoio da nossa torcida é muito importante. Eu creio que o estádio vai estar cheio, então, isso nos ajuda bastante. Temos que dar essa vitória para nossa torcida, mas sempre com os ‘pés no chão’, né? A gente sabe que não não tem nada ganho ainda, e só com o trabalho nós vamos conseguir esses três pontos”, observou.

Sobre a importância da torcida, Arnaldo destacou o fator psicológico do apoio recebido nos últimos jogos.

“Falar dessa torcida é ‘chover no molhado’, pois ela nunca abandonou o clube. O momento é de união de todos e eu creio que domingo todos os caminhos levarão aos Aflitos. Estamos sentindo a energia do acesso e podemos ver isso na rua e principalmente no estádio, como foi nesse último jogo. Foi algo surreal. Temos que manter os pés no chão, mas continuar evoluindo em busca do objetivo”, finalizou o lateral.

