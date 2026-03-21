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Náutico Arnaldo projeta início do Náutico na Série B "com o pé direito" Lateral destaca preparação para o início da competição e exalta força nos Aflitos

O Náutico inicia, neste domingo (22), sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Criciúma, às 16h, nos Aflitos. O Timbu volta à competição após garantir o acesso na última temporada.

Titular da equipe, o lateral-direito Arnaldo chega para a competição como uma das lideranças do elenco alvirrubro. O jogador desembarcou nos Aflitos em 2024 e destacou a preparação do grupo para iniciar bem a Série B.

“Queremos começar com o pé direito, porque sabemos da importância da competição. O grupo vem trabalhando forte, potencializando nossos pontos positivos e ajustando o que precisa melhorar. A gente sabe do peso dessa camisa e do lugar que o Náutico merece estar. Vamos entrar focados para fazer uma grande estreia e dar o nosso melhor ao longo da temporada”, afirmou Arnaldo.

Após o vice-campeonato para o Sport no Estadual e a desconfiança do torcedor, o elenco tenta virar a chave e espera contar com o apoio das arquibancadas. Na campanha do acesso à Série B do ano passado, o Náutico registrou a melhor média de público da competição. Foram mais de 130 mil alvirrubros presentes ao longo de 13 partidas no Aflitos.

Arnaldo destacou a importância da torcida e acredita que os alvirrubros serão determinantes para que o clube consiga uma boa campanha no campeonato.

"A torcida do Timbu faz toda a diferença. É como ter um 12º jogador sempre nos apoiando. No ano passado, eles foram fundamentais durante a campanha do acesso, e tenho certeza de que, mais uma vez, estarão com a gente dentro e fora de casa, ajudando o time a lutar por cada ponto nesta Série B”, concluiu.

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