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Futebol Arnaldo recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Náutico contra o Operário Reginaldo deve ser o substituto. Timbu também pode ter novidades na zaga

O Náutico não terá a presença do lateral-direito Arnaldo para o jogo contra o Operário, terça-feira (15), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota alvirrubra por 2x1 para o América-MG, na rodada anterior, e está suspenso.

Com o desfalque, Reginaldo deve começar jogando na lateral direita. O atleta foi justamente o escolhido para substituir Arnaldo contra os mineiros. Na zaga, também há a possibilidade de Igor Fernandes formar dupla com Léo Índio, deixando Ryan na lateral esquerda. Com isso, Betão, que teve atuação ruim contra o América, ficaria no banco de reservas.

Com o tropeço, o Náutico desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G6 da Série B e reforçou o pensamento de tratar a permanência na divisão como prioridade.

"A gente tem que ir para a realidade. A nossa meta é manter esse clube, que passou praticamente quatro anos no ostracismo da Série C, na Série B. Então, nós temos que trabalhar para terminar bem a temporada", declarou o técnico Hélio dos Anjos.

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