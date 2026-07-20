Futebol
Arpen desmente dados que apontavam 49 bebês chamados Haaland nascidos em Pernambuco
Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais mostram que, em todo o país, o nome Haaland foi escolhido por 89 famílias brasileiras desde 2020
Haaland marcou duas vezes contra o Brasil e chegou a sete gols na Copa do Mundo - Foto por ODD ANDERSEN / AFP
A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) desmentiu a informação de que 49 recém-nascidos em Pernambuco foram registrados com o nome do atacante norueguês Haaland.
Segundo os dados oficiais da Arpen, a realidade é bem abaixo dos números citados anteriormente. Em todo o país, o nome Haaland foi escolhido por 89 famílias brasileiras desde 2020, mas apenas três foram registrados neste ano no Brasil, sem que exista uma estatística referente especificamente a Pernambuco.
O atacante Haaland foi o algoz da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O jogador marcou os dois gols na vitória da Noruega por 2x1 diante do Brasil, nas oitavas de final.