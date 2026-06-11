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Copa do Mundo Arrascaeta desfalca o Uruguai na estreia da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita Além do craque do Flamengo, técnico argentino Marcelo Bielsa vai ter ainda mais duas baixas na defesa

O meia Arrascaeta está fora do primeiro jogo do Uruguai na Copa do Mundo. Em tratamento de uma lesão grau dois na panturrilha, ele não enfrenta a Arábia Saudita nesta segunda-feira, em Miami, em partida válida pela primeira rodada do Grupo H da competição.

Segundo a ESPN, além do jogador flamenguista, o técnico argentino Marcelo Bielsa vai ter ainda mais duas baixas na defesa para escalar a sua equipe e não contará com os zagueiros Ronald Araújo e José María Giménez.

Arrascaeta sofreu a contusão na panturrilha já quando integrava o grupo da seleção uruguaia. Para acelerar a sua volta, o craque vem trabalhando sob as orientações do fisioterapeuta Laniyan Neves, do Flamengo, que foi chamado às pressas a fim de reforçar a comissão técnica do Uruguai.

Em recuperação, o meio-campista foi flagrado nesta quinta-feira andando com dificuldade. As imagens foram gravadas no embarque da delegação pela emissora uruguaia "Teledoce" e viralizaram na internet.

Além dos três desfalques certos, o time ainda corre contra o tempo para tentar ter o meia Federico Valverde em campo no seu primeiro jogo. O meia do Real Madrid não participou da atividade com o restante do elenco e se limitou a fazer um trabalho interno na academia.

Cercado de dúvidas, Bielsa vai aproveitar o tempo que tem ainda de estreia para conseguir dar forma ao time titular. Após o jogo de estreia desta segunda-feira, a equipe celeste volta a campo no próximo dia 21 para encarar a seleção de Cabo Verde em Miami. O duelo mais esperado do desta fase de classificação do Grupo H está marcado para o dia 26, diante da Espanha, em Akron.

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