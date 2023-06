A- A+

copa do brasil Arrascaeta e Gabigol marcam, Flamengo vence Fluminense e avança na Copa do Brasil Uruguaio volta em grande estilo, ajuda rubro-negro a virar a página após cobrança e amplia crise do lado tricolor, que não vence há cinco partidas

Arrascaeta e Gabigol cumpriram bem o papel de salvadores da pátria do Flamengo. Decidir jogo grande é uma rotina para eles, que colocaram mais um nas suas listas. A dupla lembrou à todos sobre os craques que são e balançaram as redes para colocar o rubro-negro nas quartas de final da Copa do Brasil — vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense ontem.



Em um clássico tão equilibrado, prevaleceu quem teve maior poder de decisão. E poucos que estiveram no Maracanã podem se dizer tão decisivos quanto o uruguaio e o camisa 10.

A classificação deu aos rubro-negros a quantia de R$ 4,3 milhões em premiação. Ainda não há cruzamento definido para as próximas fases da Copa do Brasil. Um novo sorteio definirá os confrontos das quartas de final e também o chaveamento até a grande final.

Arrascaeta foi o pilar principal de uma guerra de estilos entre Fernando Diniz e Jorge Sampaoli. É até possível traçar um paralelo com o jogo de semanas atrás. Na ida, o Flamengo foi superior em finalizações, teve mais volume e até um jogador a mais. Mas esbarrou na defesa tricolor. Na volta, no momento que se viu mais dominado, abriu o placar com o uruguaio, que apareceu no momento certo. Salvador da pátria, como esperado.





Sampaoli impôs ao Fluminense um dilema repetitivo. O tricolor pode ter mais posse de bola, mas segue vítima das bolas longas adversárias. Cenário idêntico ao visto contra o Corinthians, no último domingo. Toda ligação direta gerava perigo — a maioria passando pelos pés de Arrascaeta. Muito pela capacidade física contra os defensores tricolores. Principalmente os laterais. Gerson ganhava fácil as disputas no alto com Guga, por exemplo. O gol do Flamengo nasce em um lançamento nas costas de Samuel Xavier.

Comparado com a partida de ida, dá para dizer que o Fluminense melhorou. Mas o desempenho ainda era muito longe aquele que foi campeão carioca ou que goleou o River Plate no Maracanã. Sem velocidade na construção do ataque e sem plano B quando o toque de bola não funciona, se viu dando de cara com um muro rubro-negro, que conseguia se defender bem sem a bola.

Com o passar dos minutos, o tricolor começou a se desesperar. O peso das agora cinco derrotas seguidas também pressionava. O Flamengo, inteligente, poderia até ter ampliado com Gerson e Gabigol. Perdeu chances inacreditáveis no fim do jogo. Mas Gabigol colocou números finais na partida que classificou quem soube colocar a bola na rede.

