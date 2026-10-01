Arrascaeta passa por cirurgia bem-sucedida no punho e Flamengo confia em retorno antecipado
A expectativa é que o meia retorne nas vésperas do confronto contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro
Arrascaeta iniciou nesta quinta-feira uma corrida contra o tempo para voltar antes do previsto e reforçar o Flamengo na reta decisiva da temporada. O meia uruguaio passou por cirurgia bem-sucedida após fraturar o punho e o Flamengo mostra confiança em tê-lo nos gramados antes das seis semanas previstas de reabilitação.
"A cirurgia do meia Giorgian De Arrascaeta, realizada nesta quinta-feira (1º) para correção de uma fratura no punho esquerdo, foi concluída com sucesso e sem intercorrências. O atleta permanecerá no hospital em observação durante a tarde, com previsão de alta ainda nesta noite, caso mantenha boa evolução clínica", informou mo clube carioca.
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Arrascaeta se machucou após um escorregão em amistoso diante da Coreia no Sul, no qual era um dos destaques, caindo em cima do braço. Após a confirmação da fratura, o meia retornou ao Brasil para o procedimento, realizado pelos médicos Roberto Feres, Edson Roderjan e Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo. "O jogador seguirá sendo acompanhado pelo clube durante todo o processo de recuperação."
Já é certo que Arrascaeta não disputará as semifinais da Copa Libertadores, dias 15 e 22 de outubro diante do Estudiantes. Mas, o clube confia em classificação à decisão e na presença do astro na briga pela taça.
"Quando você perde um jogador importante como o Arrascaeta, impacta sempre. Agora, são coisas que nós não conseguimos controlar", lamentou o diretor de Futebol, José Boto, em entrevista na Gávea nesta quinta."É uma lesão caricata, nem sequer é de um contato. Mas eu, pessoalmente, estou esperançado que ele vai voltar mais cedo do que dizem. São as vicissitudes de quem tem bons jogadores que são convocados para as seleções "
O Flamengo espera entrar em novembro na liderança do Brasileirão, posição que atua atualmente, e contar com Arrascaeta na "decisão" diante do Palmeiras, agendada para dia 22 daquele mês, uma semana antes da final da Libertasdores, agendada para Montevidéu.