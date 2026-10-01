Arrascaeta passa por cirurgia bem-sucedida no punho e Flamengo confia em retorno antecipado

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Arrascaeta iniciou nesta quinta-feira uma corrida contra o tempo para voltar antes do previsto e reforçar o Flamengo na reta decisiva da temporada. O meia uruguaio passou por cirurgia bem-sucedida após fraturar o punho e o Flamengo mostra confiança em tê-lo nos gramados antes das seis semanas previstas de reabilitação.



"A cirurgia do meia Giorgian De Arrascaeta, realizada nesta quinta-feira (1º) para correção de uma fratura no punho esquerdo, foi concluída com sucesso e sem intercorrências. O atleta permanecerá no hospital em observação durante a tarde, com previsão de alta ainda nesta noite, caso mantenha boa evolução clínica", informou mo clube carioca.





Arrascaeta se machucou após um escorregão em amistoso diante da Coreia no Sul, no qual era um dos destaques, caindo em cima do braço. Após a confirmação da fratura, o meia retornou ao Brasil para o procedimento, realizado pelos médicos Roberto Feres, Edson Roderjan e Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo. "O jogador seguirá sendo acompanhado pelo clube durante todo o processo de recuperação."



Já é certo que Arrascaeta não disputará as semifinais da Copa Libertadores, dias 15 e 22 de outubro diante do Estudiantes. Mas, o clube confia em classificação à decisão e na presença do astro na briga pela taça.



"Quando você perde um jogador importante como o Arrascaeta, impacta sempre. Agora, são coisas que nós não conseguimos controlar", lamentou o diretor de Futebol, José Boto, em entrevista na Gávea nesta quinta."É uma lesão caricata, nem sequer é de um contato. Mas eu, pessoalmente, estou esperançado que ele vai voltar mais cedo do que dizem. São as vicissitudes de quem tem bons jogadores que são convocados para as seleções "



O Flamengo espera entrar em novembro na liderança do Brasileirão, posição que atua atualmente, e contar com Arrascaeta na "decisão" diante do Palmeiras, agendada para dia 22 daquele mês, uma semana antes da final da Libertasdores, agendada para Montevidéu.

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