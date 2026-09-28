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Futebol Arrascaeta sente lesão em jogo do Uruguai, agoniza em dor, é substituído e preocupa o Flamengo Jogador uruguaio caiu sob o braço esquerdo e sofreu um trauma em amistoso contra a Coreia do Sul

O meia Arrascaeta pode se tornar uma dor de cabeça para o técnico Leonardo Jardim visando a dura sequência de jogos do Flamengo após a Data Fifa.

Tudo por causa de um escorregão no amistoso diante da Coreia do Sul, nesta segunda-feira, em Seul. O jogador uruguaio caiu sob o braço esquerdo e sofreu um trauma.

O amistoso já estava com ampla vantagem de 4 a 0 para o Uruguai (terminou 4 a 1), com Arrascaeta sendo um dos destaques, quando o meia recebeu uma bola e, após tentar o giro após o domínio, escorregou e usou a mão para se apoiar.

Ocorre que o peso do corpo fez o braço dobrar e ele acabou acusando uma lesão aparentemente no punho, rolando do dor no chão.

Arrascaeta deixou o gramado, já aos 32 minutos do segundo tempo, substituído por Zalazar e exibindo muitas caretas.

Arrascaeta, meia-campista do Flamengo, durante o amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul. | Foto: Jung Yeon-Je/AFP

O jogador já havia desfalcado o Uruguai na Copa do Mundo, mesmo sendo convocado por Marcelo Bielsa, por causa de um problema clínico e volta a preocupar os flamenguistas.

"O jogador sofreu um trauma no antebraço esquerdo e foi levado para uma clínica local, onde realizará exames mais detalhados", informou o Flamengo, que aguarda para posicionar sobre a lesão e tempo de tratamento/reabilitação.

Líder do Brasileirão e nas semifinais da Copa Libertadores, o Flamengo volta da pausa da Data Fifa com o clássico com o Fluminense antes de iniciar o mata-mata com o Estudiantes.

Entre os duelos com os argentinos, visita o Bahia, em sequência complicada que pode ser decisiva na meta por títulos na temporada.

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