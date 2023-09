A- A+

Copa do Brasil Arrascaeta será titular no Flamengo contra o São Paulo na final da Copa do Brasil Uruguaio treinou com bola pela terceiro dia consecutivo

O meia Arrascaeta será titular da equipe do Flamengo, neste domingo, na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Neste sábado, o meia, que lesionou a coxa esquerda, treinou com bola pelo terceiro dia consecutivo e viaja com o restante do elenco.

Com o uruguaio de volta a equipe, o técnico Sampaoli deve atuar com Pedro ou Gabibol. Luiz Araújo também será relacionado para o jogo, mas começará no banco.

Foram quatro semanas de tratamento intensivo, em três períodos, para ter Arrascaeta de volta em condições suficientes para atuar como titular, mesmo ainda longe da forma física ideal. A lesão no bíceps femoral previa até três meses para recuperação plena. Portanto, o uruguaio está pronto para este jogo, e terá que fazer uma “manutenção” no decorrer do restante da temporada.

Novo técnico: Com Sampaoli descartado para 2024, Flamengo tem nomes de Jorge Jesus e Tite no radar; entenda

O mesmo vale para o atacante Luiz Araújo, que sofreu um problema semelhante, até mais grave, mas teve uma recuperação um pouco mais rápida que a do uruguaio, e também fica à disposição de Sampaoli.

Os dois processos de retorno foram acelerados e a participação considerada um milagre. Há noção clara de que os atletas não estão 100%, mas vão para o sacrifício devido às circunstâncias. Por isso, o sucesso de todo o trabalho dependerá também do título conquistado.

Veja também

Luto Walewska é enterrada em Belo Horizonte sem a presença do marido