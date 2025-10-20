A- A+

Crime Arrascaeta sofre tentativa de assalto na saída do Maracanã após jogo contra o Palmeiras De acordo com a esposa do jogador, duas armas foram apontadas no carro da família

O meio-campista uruguaio do Flamengo Giorgian de Arrascaeta e sua família sofreram uma tentativa de assalto na saída do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, nesse domingo (19), após a vitória por 3 a 1 contra o Palmeiras.

O ocorrido foi divulgado no perfil do jogador no X. Arrascaeta relatou ser a primeira vez em sete anos de Flamengo que sofre uma tentativa de assalto.

Apesar do susto, o uruguaio garantiu que ele e sua família estão bem.

“Sete anos no Flamengo e sofri a primeira tentativa de assalto, saindo do Maracanã. Que momento desagradável passei com a família. Graças a Deus, estamos todos bem”, disse o jogador.

7 anos no Flamengo 1era tentativa de asalto saindo do Maracanã

Que momento desagradável pasamos com a família

Graças a Deus estamos todos bem — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) October 19, 2025

Desabafo da esposa

A esposa de Arrascaeta, Camila Bastiani, também usou as redes sociais para relatar a tentativa de assalto. Em publicação no Instagram, a modelo detalhou que duas armas foram apontadas contra o carro da família.

De acordo com ela, a “salvação” da família foi que eles mantiveram a calma durante a tentativa de assalto e que o carro em que eles estavam era blindado.

"Infelizmente, hoje tentaram nos assaltar saindo do Maracanã; apontaram duas armas para o nosso carro. O que nos salvou foi o fato de o carro ser blindado e de termos tentado manter a calma. Apesar de termos passado por um momento de merda, agradecemos a Deus que foi apenas um susto e conseguimos chegar bem em casa", afirmou.

Camila também desabafou sobre a insegurança do Rio de Janeiro, afirmando que é possível encontrar um fuzil em cada esquina da cidade e que as pessoas saem de casa com medo.

"Infelizmente, nós, cidadãos do Rio de Janeiro, tentamos “nos manter vivos” quando saímos de nossas casas — e digo isso porque, dia após dia, saímos às ruas, mas com medo. A vida aqui não vale nada, porque há mais armas do que pessoas. Você encontra um fuzil a cada esquina, e se te matarem, você é só mais um”, desabafou.



Publicação da esposa de Arrascaeta. Foto: Reprodução/Instagram.

