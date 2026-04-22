Arrascapênalti? Veja ranking dos que mais sofreram pênaltis na elite do Brasil desde 2025

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Kevin Viveros, atacante colombiano do Athletico-PR que teve um pênalti marcado e depois anulado contra o Palmeiras no último domingo, lidera o ranking dos jogadores que mais sofreram faltas dentro da área desde 2025.



O levantamento foi feito pela Opta, plataforma que fornece estatísticas esportivas, a pedido do Estadão, e leva em conta as partidas disputadas entre abril de 2025 até o momento.



A pesquisa considera jogos de todas as principais competições do País incluindo Brasileirão, Série B, Copa do Brasil, Supercopa, Libertadores, Sul-Americana, Recopa e Intercontinental, e só não inclui partidas dos Estaduais e de fases iniciais da Copa do Brasil, disputadas por times de menor expressão.



Tal filtro exclui, por exemplo, Vitor Roque da parte de cima da lista. O atacante do Palmeiras sofreu dois pênaltis no Paulistão de 2025 (contra São Paulo e Corinthians), um na Libertadores do ano passado (Universitário) e outro no Brasileirão (Fluminense) deste ano.





Viveros sofreu sete penalidades no período analisado e lidera o ranking. O segundo na lista é o uruguaio Arrascaeta, meia do Flamengo. Ele teve seis faltas dentro da área marcadas a seu favor e virou figura conhecida por cavá-las.



Em terceiro está Ademir, atacante do Bahia, com cinco penalidades. O quarto na relação é o atacante Wesley, que atua no Al-Rayyan, do Catar, e defendeu o Inter no período analisado. Foram quatro pênaltis marcados para o jogador.



Seis jogadores sofreram três pênaltis e fecham o top 5. São eles: Joaquín Correa (Botafogo), Luciano (São Paulo), Kaio Jorge (Cruzeiro), Braian Aguirre (Internacional), Flaco López (Palmeiras) e Erick Pulga (Bahia).



Os jogadores que mais pênaltis sofreram:



Kevin Viveros (Athletico Paranaense): 7 pênaltis



Arrascaeta (Flamengo): 6 pênaltis



Ademir (Bahia): 5 pênaltis



Wesley (Ex-Internacional, hoje no Al-Rayyan): 4 pênaltis



Correa, Luciano, Kaio Jorge, Aguirre, Flaco López e Erick Pulga: 3 pênaltis

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