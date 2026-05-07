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Futebol Arroyo desabafa após nova expulsão pelo Cruzeiro pela Libertadores: "Estou ferido, mas não morto" Equatoriano recebeu segundo cartão vermelho seguido e ficará fora de jogos decisivos

O atacante Keny Arroyo se pronunciou nas redes sociais após a nova expulsão pelo Cruzeiro no empate sem gols diante da Universidad Católica, pela fase de grupos da Copa Libertadores, nesta quarta-feira.

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O equatoriano recebeu cartão vermelho direto logo aos dois minutos do segundo tempo, após pisar no tornozelo do meio-campista Fernando Zuqui. O árbitro colombiano Andrés Rojas expulsou o atacante imediatamente, sem necessidade de revisão no VAR.

Abalado, Arroyo utilizou o Instagram pouco depois do apito final para publicar uma mensagem de tom emocional. Em um story apagado minutos depois, o jogador demonstrou resiliência diante do momento delicado.

"Estou um pouco ferido, mas não estou morto. Me encostarei para sangrar um pouquinho, mas logo levantarei para lutar de novo", escreveu.

Na sequência, o atacante publicou uma segunda mensagem, desta vez com referência religiosa.

"A fé em Deus muda tudo", postou o jogador.

Keny Arroyo fez publicação após ser expulso pela segunda vez consecutiva pelo Cruzeiro. Foto: Reprodução/Instagram/@chechearroyo.7

Foi a segunda expulsão consecutiva de Arroyo. No fim de semana anterior, o atacante já havia deixado o campo mais cedo na derrota para o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, após receber dois cartões amarelos em menos de cinco minutos.

A sequência preocupa a comissão técnica comandada por Artur Jorge, principalmente pelo impacto direto no planejamento da equipe. Com o novo cartão vermelho, Arroyo será desfalque diante do Boca Juniors, pela Libertadores, além da partida contra o Bahia, pelo Brasileirão.

Mesmo com um jogador a menos durante praticamente todo o segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu segurar o empate fora de casa e manteve posição importante na luta pela classificação às oitavas de final. Após a partida, Artur Jorge lamentou o impacto da expulsão no plano de jogo da equipe.

— Quando não podíamos ganhar, tínhamos de fazer tudo para não perder. A equipe teve exatamente esse princípio. Mas com quatro minutos do segundo tempo praticamente tivemos de abdicar do plano que trazíamos — afirmou o treinador.

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