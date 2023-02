A- A+

Copa do Nordeste Pipico marca, mas Santa Cruz fica no empate contra Fluminense-PI pela Copa do Nordeste A Cobra Coral chegou ao segundo empate em duas partidas do Nordestão

O Santa Cruz empatou mais uma vez na temporada. Desta vez, o resultado foi obtido no duelo de tricolores contra o Fluminense-PI, nesta quarta-feira (08), no Arruda, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida teve o primeiro gol de Pipico desde que retornou ao clube pernambucano. Com o empate, o Santa perdeu a chance de ficar entre os quatro melhores do grupo B. A Cobra Coral soma dois pontos e está na sexta posição. O Tricolor do Piauí tem a mesma colocação e posição, só que no grupo A.

O próximo jogo do Santa Cruz na Copa do Nordeste é contra o Atlético-BA, na próxima terça-feira (14). Já o Fluminense-PI joga um dia depois, diante do Náutico.

Santa Cruz e Fluminense-PI começaram a partida em um ritmo cadenciado. Os visitantes conseguiram controlar mais a posse de bola, porém foi a Cobra Coral que teve as melhores chances. Pipico e Lucas Silva não aproveitaram.

Até que, aos 27 minutos, a famosa lei do ex apareceu no Arruda. Com passagens no Santa em 2017 e 19, Augusto abriu o placar com uma cabeçada forte, sem chances para Geaze.

Depois do gol sofrido, o Santa Cruz passou a controlar o jogo por completo. De tanto insistir, o empate veio. Aos 39 minutos, o garoto Dayvid, que entrou no lugar de Ariel no meio do primeiro tempo, aproveitou o cruzamento de Tharlles para marcar o gol coral.

Logo na volta do segundo tempo, o Santa Cruz quase chegou à virada. Gedoz bateu de voleio, mas o goleiro Jeferson fez uma ótima defesa. O domínio da Cobra Coral no início do segundo tempo foi recompensado.

Na segunda chance que teve no jogo, Pipico não perdoou. O atacante, que não marcava um gol desde junho do ano passado, fez de cabeça para virar a partida no Arruda. Ele recebeu amarelo por comemorar com a torcida.

A vantagem dos donos da casa não durou muito. Em uma lambança do goleiro Geaze com Lucas Silva, a bola sobrou livre para Carlinhos só empurrar para as redes e empatar a partida.

Com as mudanças no time, o Tricolor do Arruda buscou a vitória até o final. Reforço coral, Maranhão entrou no final da partida e teve uma boa chance, numa finalização de esquerda que passou por cima do gol. O Santa pressionou até o final, mas não conseguiu a vitória.

Ficha técnica:

Santa Cruz 2

Geaze; Jadson, Alemão, Ítalo Melo e Tharlles (Anderson Paulista); João Erick; Arthur Santos (Maranhão), Felipe Gedoz (Marcelinho), Ariel (Dayvid) e Lucas Silva; Pipico (Gabriel Cardoso). Técnico: Ranielle Ribeiro.

Fluminense-PI 2

Jeferson; Gean, Lucão, Weverton e Rômulo (Ewerton); Mauricio, Elivelton (Durkheim), Mateus Ramos e Bismarck (Gabriel Vieira); Augusto (Carlinhos) e Dênis (Nathan Cachorrão). Técnico: Eduardo dos Santos.

Estádio: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)

Gols: Augusto (27’ 1° tempo); Dayvid (39’ 1° tempo); Pipico (9’ 2° tempo); Carlinhos (22’ 2° tempo)

Cartões amarelos: Arthur Santos (Santa Cruz); Pipico (Santa Cruz); João Erick (Santa Cruz); Alemão (Santa Cruz); Tharlles (Santa Cruz); Marcelinho (Santa Cruz); Weverton (Fluminense-PI); Carlinhos (Fluminense-PI); Jeferson (Fluminense-PI); Maurício (Fluminense-PI)

Cartões vermelhos: Anderson Paulista (Santa Cruz)

Público 6.285

Renda 76.917,00



