Arsenal anuncia contratação do goleiro espanhol David Raya

O Arsenal anunciou, nesta terça-feira (15), a contratação por empréstimo de uma temporada do goleiro espanhol David Raya, que estava no Brentford.

Raya, de 27 anos, fez os 38 jogos da Premier League na temporada passada pelos 'Bees'. No Arsenal, ele vai disputar posição com o inglês Aaron Ramsdale.

Raya chega por empréstimo por 3,5 milhões de euros (R$ 18,9 milhões na cotação atual) e o Arsenal pode tornar a transferência permanente se decidir desembolsar mais 31,3 milhões de euros (R$ 169,1 milhões) ao final da temporada.

Dos 62 jogos que disputou na Premier League, Raya não foi vazado em 20. Com o Brentford, foram 161 jogos entre todas as competições desde que chegou ao clube, em julho de 2019.