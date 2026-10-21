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Liga dos Campeões

Arsenal arranca empate contra o Bayern fora de casa na Champions

Time inglês saiu na frente, levou a virada, mas arrancou um ponto no final

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Bayern e Arsenal ficam no empate pela terceira rodada da Champions League 2026/2027 Bayern e Arsenal ficam no empate pela terceira rodada da Champions League 2026/2027  - Foto por KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

O Arsenal arrancou um empate em 2 a 2 em Munique, nesta quarta-feira (21), na visita ao Bayern de Munique, que não contou com o francês Michael Olise, suspenso, em um confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões que correspondeu plenamente às expectativas.

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Os 'Gunners', com 7 pontos, permanecem no grupo dos oito primeiros colocados, em posição de classificação para as oitavas de final, enquanto os bávaros (5 pontos) caíram para a 14ª colocação.

Eberechi Eze abriu o placar para o Arsenal aos 25 minutos. Alphonso Davies empatou dez minutos depois (35') e Harry Kane colocou o Bayern à frente em uma cobrança de pênalti no segundo tempo (61'), antes de Declan Rice marcar o gol de empate na reta final da partida (82').

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