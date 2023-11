Arsenal e Manchester United são eliminados da Copa da Liga Inglesa

A- A+

O Arsenal, segundo colocado da Premier League, e o Manchester United, foram as vítimas mais ilustres nesta quarta-feira (1º) nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

O Arsenal, que jogou com um time misto, foi derrotado por 3 a 1 pelo West Ham em Londres e acabou sendo eliminado nas oitavas de final da competição, que estava longe de ser uma prioridade em seu calendário sobrecarregado.

O treinador espanhol Mikel Arteta, com foco na Premier League e na Liga dos Campeões, optou por colocar em campo jogadores que costumam ficar no banco, mas esse rodízio não rendeu um bom resultado para os 'Gunners', que foram amplamente superados.

Eles dominaram o duelo das estatísticas no primeiro tempo, mas foram os 'Hammers' que desceram para o vestiário em vantagem no intervalo.

Após um escanteio cobrado por Jarrod Bowen, a bola desviou no zagueiro Ben White e acabou marcando contra aos 16 minutos.

No início da segunda etapa, Mohammed Kudus mandou entre as pernas do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães para ampliar (50'). Dez minutos depois, um chute de Bowen fez 3 a 0 (60') em chute que desviou na defesa do Arsenal.

Arteta tentou reagir ao longo da partida, colocando Bukayo Saka, o ex-Hammer Declan Rice e o capitão Martin Odegaard. Este último diminuiu para o Arsenal, já nos últimos instantes (90'+6).

O outro jogo de destaque do dia aconteceu em Old Trafford, onde o Manchester United sofre uma dura derrota em casa (3-0) para o Newcastle, com gols do paraguaio Miguel Almirón (28'), Lewis Hall (36') e Joe Willock (60').

O Newcastle, que no final de setembro já havia eliminado o Manchester City neste torneio, se vingou assim da equipe que o derrotou na final da Copa da Liga Inglesa na temporada passada.

Por sua vez, o United continua decepcionando na temporada e a pressão é cada vez mais forte sobre o seu treinador, o holandês Erik Ten Hag.

Nos demais jogos, o Liverpool, que assim como o Arsenal também entrou em campo com vários reservas, embora Mohamed Salah tenha sido titular, avançou às quartas de final ao vencer por 2 a 1 em sua visita a outro time da primeira divisão, o Bournemouth.

O holandês Cody Gakpo (31') colocou os 'Reds' em vantagem, mas no segundo tempo o holandês Justin Kluivert (64') empatou para os donos da casa. O gol da vitória da equipe do técnico Jürgen Klopp foi marcado pelo uruguaio Darwin Núñez (70'), que havia iniciado o duelo no banco.

O Chelsea, de Mauricio Pochettino, que vive uma situação difícil na Premier League (é atualmente o 11º), não teve problemas desta vez, com uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Blackburn Rovers, da segunda divisão. Os gols foram marcados pelo francês Benoît Badiashile (30') e Raheem Sterling (59').

Esta vitória dá fôlego aos 'Blues', quatro dias depois da derrota por 2 a 0 no campeonato inglês diante do Brentford.

O Everton, que derrotou o Burnley por 3 a 0, e o Fulham, que venceu por 3 a 1 em sua visita ao Ipswich Town (2º), também se garantiram nas quartas de final.

Na terça-feira, duas equipes das divisões inferiores já haviam se classificado: Middlesbrough (da 2ª divisão) e Port Vale (da 3ª).

Veja também

Futebol Justiça não concede liminar e Aluísio segue com candidatura impugnada na eleição do Náutico