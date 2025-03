A- A+

Futebol Internacional Arsenal e United empatam em clássico; Chelsea entra na zona da Champions Liverpool lidera com 15 pontos de vantagem para o Arsenal

O Arsenal emendou o terceiro jogo seguido sem vitória no Campeonato Inglês, ao empatar em 1 a 1 com o Manchester United neste domingo (9), um resultado que deixa o Liverpool com uma cômoda vantagem na liderança.

No sábado, os 'Reds' deram mais um passo à frente rumo ao título, ao derrotarem o lanterna Southampton por 3 a 1, chegando a 70 pontos.

Por sua vez, os 'Gunners' ficam com 55 pontos, ainda longe de brigar pela ponta da tabela, mesmo tendo um jogo a menos em relação ao Liverpool.

No primeiro tempo em Old Trafford, o Manchester United (14º) não ofereceu absolutamente nada aos seus torcedores, até o português Bruno Fernandes abrir o placar em bela cobrança de falta (45'+2).

O gol motivou os 'Red Devils' e o Arsenal precisou das defesas de David Raya nas oportunidades de Noussair Mazraoui (54') e Joshua Zirkzee (59') para se manter com vida no segundo tempo.

O empate veio em uma jogada que começou com Jurriën Timber e terminou com um chute de Declan Rice que ainda desviou na trave antes de entrar (74').

Raya também salvou o Arsenal da derrota nos acréscimos usando o reflexo para defender mais uma finalização de Bruno Fernandes.

"Faltou para nós afiar a pontaria nos últimos 20 minutos. Quando sentimos que o United estava cansado, não aproveitamos porque apressamos o jogo e perdemos a bola. Vou defender meus jogadores o tempo todo, mas nesses momentos temos que ser melhores", disse após a partida o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta.



- Chelsea entra no zona da Champions -

Mais cedo, o Chelsea (4º) derrotou o Leicester (19º) por 1 a 0 com um gol do lateral Marc Cucurella (60') e ultrapassou o Manchester City (5º) na tabela, entrando na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Em um jogo complicado para os 'Blues', no qual Cole Palmer inclusive perdeu um pênalti no primeiro tempo (22'), Cucurella garantiu a vitória com um chute cruzado de fora da área.

"Você acha que isso é só PlayStation e que você pode vencer facilmente? De jeito nenhum, todo jogo é difícil, a maneira como os jogadores se comportaram hoje foi fantástica", disse após a partida o técnico do Chelsea, Enzo Maresca.

Com este resultado, o time de Stamford Bridge soma 49 pontos e supera o City (47 pontos), que no sábado foi derrotado por 1 a 0 pelo Nottingham Forest (3º com 51 pontos).

Já o Tottenham (13º), que vive uma temporada para esquecer, voltou a decepcionar os torcedores com o empate em casa com o Bournemouth (8º) em 2 a 2.

A 28ª rodada do Campeonato Inglês termina nesta segunda-feira, com o Newcastle (9º) visitando o West Ham (16º),

