Futebol
Arsenal segura empate com Atlético de Madrid e leva decisão para Londres
Os centroavantes Gyökeres e Álvarez marcaram de pênalti
Atlético de Madrid e Arsenal ficam no empate no jogo de ida das semifinais da Champions - Foto: JAVIER SORIANO / AFP
Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (29), pela partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Uefa, deixando tudo em aberto para a próxima semana em Londres.
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Um pênalti convertido pelo sueco Viktor Gyökeres no fim do primeiro tempo (44') colocou os 'Gunners' em vantagem, mas outra penalidade, convertida pelo argentino Julián Álvarez (56'), empatou o confronto para os 'colchoneros', mantendo o suspense para o jogo de volta.