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Futebol Arsenal segura empate com Atlético de Madrid e leva decisão para Londres Os centroavantes Gyökeres e Álvarez marcaram de pênalti

Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (29), pela partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Uefa, deixando tudo em aberto para a próxima semana em Londres.

Um pênalti convertido pelo sueco Viktor Gyökeres no fim do primeiro tempo (44') colocou os 'Gunners' em vantagem, mas outra penalidade, convertida pelo argentino Julián Álvarez (56'), empatou o confronto para os 'colchoneros', mantendo o suspense para o jogo de volta.

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