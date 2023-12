A- A+

Futebol Internacional Arsenal empata com Liverpool e se mantém na liderança do Inglês Diferença entre as equipes é de apenas um ponto

O Arsenal manteve a liderança do Campeonato Inglês ao empatar em 1x1 com o Liverpool neste sábado (23), em Anfield, em jogo válido pela 18ª rodada.

Com o resultado, os 'Gunners' seguem um ponto à frente dos 'Reds' e do Aston Villa (3º), que na sexta-feira empatou em casa com o lanterna Sheffield United em 1x1.

O Tottenham, quarto colocado ao bater o Everton (16º) por 2x1, está a quatro pontos do líder.

Em Anfield, o Arsenal começou melhor e saiu na frente logo aos cinco minutos, com um gol de cabeça do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

O empate do Liverpool veio com o egípcio Mohamed Salah (29'), que soma 151 gols na Premier League e é agora o 10º maior artilheiro da história do campeonato, ultrapassando Michael Owen.

No segundo tempo, o lateral Trent Alexander-Arnold (72') recebeu de Salah dentro da área e teve nos pés a chance de dar a virada aos 'Reds', mas acabou finalizando no travessão.

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz vence Globo-RN em jogo-treino