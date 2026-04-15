Arsenal empata com Sporting e avança às semifinais da Liga dos Campeões

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Sem brilho, cheio de dúvidas e graças a uma vitória apertada no jogo de ida, o Arsenal se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva após empatar em 0 a 0 nesta quarta-feira (15) em Londres com o Sporting, a quem havia derrotado por 1 a 0 no jogo de ida em Lisboa.

Líderes da Premier League, embora com uma vantagem cada vez menor em relação ao Manchester City, a quem enfrentarão neste domingo, os 'Gunners' conseguiram, finalmente, dar uma alegria aos seus torcedores, após terem perdido recentemente a final da Copa da Liga Inglesa para os 'Citizens' e terem sido eliminados nas quartas de final da Copa da Inglaterra pelo modesto Southampton.

O Arsenal ainda tem tempo de fazer história, um sentimento manifestado por uma faixa que foi exibida atrás de um dos gols em seu estádio, no norte de Londres, durante a preparação para a partida contra o Sporting.

O time é o último representante da Inglaterra na competição de clubes mais prestigiosa da Europa, o único sobrevivente entre as seis equipes inglesas que participaram do torneio (sendo que todas as seis haviam se classificado para o mata-mata).

No entanto, os 'Gunners' não conseguiram dissipar as dúvidas que os têm cercado nas últimas semanas. Com falta de poder de fogo no ataque, até as melhores chances acabaram ficando com a equipe de Lisboa, incluindo um chute de primeira na trave do moçambicano Geny Catamo, após um cruzamento vindo da esquerda do lateral uruguaio Maximiliano Araújo, ainda no primeiro tempo.

No fim das contas, o gol marcado pelo atacante alemão Kai Havertz nos acréscimos, no José Alvalade, no jogo de ida, acabou valendo ouro.

De qualquer forma, o Arsenal segue invicto nesta campanha na Champions League (10 vitórias e dois empates) e vai enfrentar o Atlético de Madrid por uma vaga na final, que será disputada em Budapeste, no dia 30 de maio, o que seria a sua primeira decisão de Champions League 20 anos após aquela em que perdeu para o Barcelona, em 2006.





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