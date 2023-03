Arsenal empata com Sporting e decidirá em casa vaga nas quartas da Liga Europa

A- A+

O Arsenal, líder do Campeonato Inglês, teve que se contentar nesta quinta-feira (9) com um empate em 2x2 com o Sporting em Portugal, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, e terá que decidir em casa a classificação para a próxima fase.

O Francês William Saliba (22') colocou os 'Gunners' na frente no estádio José Alvalade, antes de os portugueses virarem com gols de Gonçalo Inácio (35') e Paulinho (55').

Mas pouco depois o Arsenal chegou ao empate em um gol contra de Hidemasa Morita (62'), que desviou a bola em uma tentativa de Granit Xhaka.

Com a igualdade no placar, o técnico do time inglês, Mikel Arteta, decidiu fazer várias mudanças na equipe, pensando também na luta pelo título da Premier League, com jogo no próximo domingo contra o Fulham.

Já o Sporting é apenas o quarto colocado do Campeonato Português e está disputando a Liga Europa depois de cair na fase de grupo da Champions.

O jogo de volta será no Emirates Stadium, em Londres, na quinta-feira (16) que vem.

