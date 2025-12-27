Arsenal enfrenta o Brighton para manter liderança do campeonato
'Gunners' jogam em casa buscando seguir na ponta da tabela. Veja onde assistir a partida ao vivo e as escalações das duas equipes
O Arsenal recebe o Brighton neste sábado (27), às 12h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 18ª rodada da Premier League. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+ Premium.
Disputa pelo topo da tabela
Líder da competição, o Arsenal chega embalado por duas vitórias consecutivas após um período de oscilações. A equipe de Mikel Arteta entra em campo sabendo do resultado de Nottingham Forest x Manchester City e busca manter a vantagem na liderança.
O Brighton ocupa a 9ª colocação e ainda sonha com vaga em competições europeias. A equipe está a apenas três pontos do Sunderland, que atualmente fecha a zona de classificação para a Conference League.
Provável escalação do Arsenal
Arsenal:
Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli.
Provável escalação do Brighton
Brighton:
Verbruggen; Wieffer, Veltman, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gomez, Gruda; Mitoma, Rutter, Minteh.
Serviço
Jogo: Arsenal x Brighton
Competição: Premier League - 18ª rodada
Data: sábado, 27 de dezembro
Horário: 12h (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, Londres
Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium