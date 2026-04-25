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FUTEBOL INTERNACIONAL Arsenal faz gol muito cedo, vence o Newcastle e recupera liderança da Premier League A equipe londrina mantém grandes expectativas para a fase final do torneio

No Emirates Stadium, o Arsenal derrotou o Newcastle, na tarde deste sábado (25), por 1 a 0, e conseguiu retomar a liderança da Premier League, restando apenas quatro rodadas para o encerramento do torneio. O gol salvador foi anotado com apenas 8 minutos de partida, nos pés de Eberechi Eze, em um golaço de fora da área.



Com o resultado positivo, a equipe de Londres mantém otimismo para a reta final do torneio, após três partidas sem vitória. No próximo sábado, o time recebe o Fulham para tentar manter a liderança.

Cabe ressaltar que o vice-líder Manchester City ainda não atuou na rodada por estar disputando as semifinais da Copa da Inglaterra, derrotando o Southampton, por 2 a 1.



A partida começou bem agitada no Emirates Stadium e o Newcastle teve a primeira oportunidade logo nos primeiros segundos. O time visitante roubou a bola e saiu em velocidade para o campo de ataque. O atacante William Osula recebeu dentro da área e acabou furando na hora de finalizar o lance.

Poucos depois, aos 8 minutos, o Arsenal armou a jogada ensaiada na cobrança de escanteio de Noni Madueke.

O atacante deu o passe curto para Kai Havertz, que apenas rolou para Eberechi Eze chegar chapando, com estilo, e mandando no ângulo do goleiro Nick Pope, que nada pôde fazer. O camisa 10 da equipe londrina chegou ao 10º gol na temporada.



Com a desvantagem no placar, a equipe comandada por Eddie Howe conseguiu boas chances na primeira etapa. Em uma delas, o meio-campista Sandro Tonalli arriscou de fora da área e fez o arqueiro David Raya praticar grande defesa.



O segundo tempo não começou com a mesma velocidade e as equipes tiveram dificuldades para criar chances. No lado do Arsenal, o técnico Mikel Arteta promoveu algumas mudanças, colocando o brasileiro Gabriel Martinelli e o inglês Bukayo Saka no decorrer da partida.

Inclusive, o camisa 7 não atuava desde o dia 22 de março, na derrota para o Manchester City na final da Carabao Cup.

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