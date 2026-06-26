Arsenal faz oferta por Bruno Guimarães, mas esbarra em negativa do Newcastle, diz TV inglesa

A- A+

As boas atuações nos três jogos da seleção brasileira nesta fase de classificação da Copa do Mundo deixaram o meio-campista Bruno Guimarães ainda mais valorizado no mercado internacional. De acordo com informações da Sky Sports, o jogador entrou no radar do Arsenal, da Inglaterra.





Ainda segundo informações da TV inglesa, o clube londrino teria feito uma proposta informal pelo jogador, "mas a oferta inicialmente foi rejeitada por intermediários". Apesar da recusa, o atual campeão inglês deve elaborar uma nova proposta para se aproximar de um acerto.



Com contrato vigente até 2028, o Newcastle não tem interesse em se desfazer do jogador de 28 anos, que é um dos ídolos da torcida e peça fundamental para a temporada europeia que se inicia a partir do mês de agosto.

Bruno Guimarães, meia da seleção brasileira. Foto: Rafael Ribeiro / CBF



O valor oferecido (pouco mais de R$ 378 milhões segundo a imprensa local) foi considerado baixo diante do potencial de mercado que o jogador tem, ainda mais por suas boas atuações nesta fase inicial da Copa do Mundo. Atual campeão inglês, o Arsenal quer se reforçar ainda mais para montar uma equipe competitiva de olho na Champions League. E contar com o jogador brasileiro faz parte do objetivo da atual diretoria.



"Guimarães é um dos vários meio-campistas que o Arsenal vem observando, com a expectativa de que haja chegadas e saídas nesse período de verão", noticiou a Sky Sports sobre a posição do clube em relação ao atleta brasileiro.



Aos 28 anos, Bruno disputa a sua segunda Copa do Mundo e a sua evolução com a chegada de Carlo Ancelotti vem contribuindo para o seu crescimento. Com três assistências no torneio de seleções, ele acumula 46 partidas e três gols.

Veja também