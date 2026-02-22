Arsenal goleia o Tottenham e mantém boa vantagem na liderança da Premier League

A- A+

Pressionados após a vitória do Manchester City nesta rodada da Premier League, o Arsenal não teve dificuldades para derrotar o Tottenham neste domingo (22), por 4 a 1, mesmo jogando fora de casa A equipe de Mikel Arteta contou com grandes atuações de Eberechi Eze e Viktor Gyokeres, que anotaram dois gols cada um no Tottenham Hotspur Stadium.



Com a goleada, a equipe de vermelho mantém boa vantagem na liderança da liga nacional, cinco pontos à frente do Manchester City. O Arsenal volta a campo pela competição no próximo domingo, no Emirates Stadium, em clássico contra o Chelsea.



Por outro lado, o Tottenham, de Igor Tudor, segue em queda livre na tabela e se aproxima da zona de rebaixamento. A equipe londrina retorna aos gramados também no próximo domingo, contra o Fulham, no Craven Cottage.

Atuando fora de casa, os comandados de Mikel Arteta começaram a partida em cima dos rivais. Antes dos 10 minutos, o zagueiro Dragusin salvou os mandantes em duas oportunidades, uma travando Viktor Gyokeres e outra cortando o chute de Leandro Trossard, após saída arriscada do goleiro.



Com muito mais posse de bola e finalizações que os adversários, o Arsenal conseguiu inaugurar o placar aos 31 minutos. Bukayo Saka fez ótima jogada pelo lado direito, se livrou da marcação, e cruzou para Eberechi Eze. O camisa 10 se enrolou com a bola, mas conseguiu empurrar para o fundo das redes.



Mas a alegria não durou muito tempo para o time vermelho. Dois minutos mais tarde, Kolo Muani aproveitou o vacilo de Declan Rice dentro da área e chutou rasteiro contra o gol defendido por David Raya para deixar tudo igual no Tottenham Hotspur Stadium.



Ainda no primeiro tempo, Saka teve a oportunidade para deixar o seu time novamente em vantagem no placar. Ele recebeu ótimo lançamento de Piero Hincapié e saiu frente a frente com Guglielmo Vicario. O arqueiro conseguiu tirar o ângulo do atacante e fez um milagre no clássico londrino.



A segunda etapa começou do mesmo jeito, com o Arsenal pressionando os adversários. E não demorou muito para surtir efeito. Aos 2 minutos, Jurriën Timber encontrou Gyokeres na meia-lua. O atacante sueco chutou firme, sem chances para o goleiro italiano, para marcar pela 9ª vez na Premier League.



Pouco depois, aos 7 minutos, Kolo Muani recebeu cruzamento dentro da área e finalizou para empatar a partida novamente. Apesar da euforia dos donos da casa, a arbitragem marcou falta do francês em cima do brasileiro Gabriel Magalhães e anulou o gol.



O líder da competição aumentou o placar aos 14 minutos, quando Eze apareceu dentro da área para aproveitar o rebote e anotar pela segunda vez neste domingo. O camisa 10 não marcava desde novembro, quando anotou um hat-trick diante do próprio Tottenham, no Emirates Stadium.



A goleada foi sacramentada aos 48 minutos, novamente com Gyokeres. O atacante recebeu o passe e bateu colocado, por cima de Vicario.



Confira os jogos deste domingo pela Premier League:

Crystal Palace 1 x 0 Wolverhampton

Nottingham Forest 0 x 1 Liverpool

Sunderland 1 x 3 Fulham

