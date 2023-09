Arsenal goleia PSV em sua volta à Champions League

A- A+

O Arsenal festejou da melhar maneira possível seu retorno à Liga dos Campeões, seis anos depois da participação anterior no torneio, com uma vitória convincente por 4x0, nesta quarta-feira (20), pela primeira rodada do grupo B, contra o holandês PSV Eindhoven.

Na chave, o Arsenal já é o líder isolado com 3 pontos, ajudado também pelo empate entre Sevilla e Lens (1-1) no outro jogo do grupo.

Os gols dos 'Gunners' na partida foram marcados pelo meia Bukayo Saka (aos 8 minutos), pelo ponta-esquerda belga Leandro Trossard (20'), pelo atacante brasileiro Gabriel Jesus (38') e pelo meia norueguês Martin Odegaard (70').

O último jogo do Arsenal na competição havia sido em março de 2017, quando foi eliminado de forma humilhante pelo Bayern de Munique com um placar agregado de 10x2 para os alemães nas oitavas de final.

Mas os 'Gunners' têm se mostrado muito mais sólidos este ano, apesar da falta de experiência na Liga dos Campeões, e são francos favoritos a avançar no Grupo B.

O técnico espanhol Mikel Arteta pediu aos seus jogadores para criarem "belas lembranças" no retorno ao mais importante torneio europeu de clubes e era possível sentir o clima de expectativa no Emirates Stadium antes do início do jogo.

Na abertura do placar, o goleiro do PSV, Walter Benitez, não conseguiu afastar totalmente o perigo após um chute de Odegaard da entrada da área e Saka apareceu para finalizar à queima-roupa.

Saka voltou a brilhar 12 minutos depois mas dessa vez com uma assistência para Trossard, que finalizou bem de primeira e ampliou a vantagem.

E Trossard, ainda no primeiro tempo, deu um passe para o brasileiro Gabriel Jesus, que livre de marcação chutou no canto mais distante: Arsenal 3x0.

Foi a primeira vez que o Arsenal marcou três gols no primeiro tempo de uma partida da Liga dos Campeões desde 2014, contra o Galatasaray.

Com o derby do norte de Londres contra o Tottenham em mente, Arteta fez uma série de substituições no segundo tempo para poupar seus principais jogadores.

Para fechar a noite perfeita do Arsenal, a 20 minutos do fim do jogo, Odegaard arriscou um chute de longe e superou Benitez, para o delírio da torcida que pôde enfim matar a saudade de ver seu time disputando a Champions League.

