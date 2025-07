A- A+

Futebol Internacional Arsenal fecha com Gyökeres por R$ 480 milhões, e sueco vai usar mesmo número de Thierry Henry Contratação mais esperada da temporada, atacante deixa o Sporting após impasse e assina por cinco anos com o clube inglês

O Arsenal oficializou nesta sexta-feira (25) a contratação do atacante Viktor Gyökeres, de 27 anos, do Sporting, de Lisboa. O jogador sueco, cobiçado por diversos clubes europeus, era um pedido antigo da torcida dos Gunners e assumirá a simbólica camisa 14, eternizada por Thierry Henry.

A transferência gira em torno de £ 65 milhões (cerca de R$ 482 milhões), de acordo com o jornal inglês The Sun. O acordo prevê o pagamento de £ 54,8 milhões (R$ 407 milhões) à vista, com o restante em metas por desempenho, como número de gols e uma possível conquista da Premier League, somando cerca de £ 10 milhões (R$ 74 milhões) em bônus.

Gyokeres vai assinar contrato por cinco temporadas com o clube de Londres, após realizar exames médicos previstos para o fim de semana. A negociação ficou ameaçada nos últimos dias, quando o Sporting se recusou a cumprir um acordo verbal de liberação do jogador por £ 60 milhões.

Inconformado com o impasse, o atacante chegou a dizer que não jogaria nem treinaria mais pelo clube português. As partes voltaram a se reunir no último fim de semana, e o Arsenal conseguiu avançar com uma nova proposta, encerrando o entrave e garantindo o reforço que o técnico Mikel Arteta pedia há mais de um ano.

