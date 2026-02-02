Arsenal mira contratação de meia italiano que já esteve envolvido em caso de apostas

A- A+

O Arsenal avalia uma investida de última hora por Sandro Tonali, meio-campista do Newcastle United, para suprir a ausência de Mikel Merino, que passará por cirurgia no pé direito e deve ficar afastado por um longo período. A informação foi divulgada pela imprensa inglesa, que aponta negociações intensas nos momentos finais da janela de transferências.

O movimento ganhou força após a confirmação da lesão de Merino, titular do meio-campo de Mikel Arteta. Diante da escassez de opções, o Arsenal estuda pagar acima do valor de mercado para convencer o Newcastle a liberar Tonali, que tem contrato até 2029 e é considerado peça-chave do elenco comandado por Eddie Howe.

Contratado junto ao Milan por cerca de 60 milhões de libras em 2023, Tonali voltou a ganhar protagonismo após cumprir suspensão relacionada a violações das regras de apostas esportivas. O italiano ficou meses afastado dos gramados depois de admitir envolvimento em apostas, inclusive em partidas do próprio clube quando atuava na Itália — caso que teve grande repercussão no futebol europeu.





Desde o retorno, o meio-campista se firmou novamente como titular e referência técnica do Newcastle, o que dificulta qualquer negociação. A diretoria do clube inglês não demonstra disposição em vendê-lo, especialmente no fechamento da janela.

Ainda assim, o Arsenal monitora o cenário. A lesão de Merino — sofrida no jogo contra o Manchester United, em 25 de janeiro — foi diagnosticada como uma lesão óssea no pé direito, com necessidade de intervenção cirúrgica e recuperação prolongada. Internamente, o clube avalia que chegar ao fim da janela sem reposição pode comprometer a briga por títulos.

