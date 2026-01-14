A- A+

Futebol Internacional Arsenal mostra força na casa do Chelsea e abre vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa Goleiro dos Blues foi responsável direto pelo resultado após falhas

O Arsenal deu grande passo para chegar à decisão da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (14), jogando em Stanford Bridge, aproveitou as falhas do goleiro Sánchez e mostrou sua força para levar um gigante 3 a 2 para Anfield, onde poderá até empatar no dia 3 de fevereiro.

Foi a rodada dos visitantes na Copa da Liga Inglesa, já que na outra semifinal, o City também abriu vantagem valiosa diante do atual campeão, o Newcastle, ao ganhar por 2 a 0 em St. James Park, na terça-feira. A decisão será no Etihad, em Manchester.

Esperança da seleção brasileira, Estêvão disputou toda a partida, mas não repetiu na etapa final a boa apresentação dos 45 minutos iniciais, na qual foi o nome do Chelsea apesar da falta de gols - ainda finalizou com perigo no fim e viu Kepa defender.

Falha e gol relâmpago

Empolgado pela liderança com folga de seis pontos na Premier League, o Arsenal iniciou o jogo de olho na decisão da Copa da Liga Inglesa no ataque e não demorou a abrir o marcador em Stanford Bridge. Ben White, de cabeça, fez 1 a 0 com somente sete minutos. Aproveitou a falha de Sánchez, que saiu 'caçando borboleta' e livre, mandou às redes.

Atrás do marcador, o Chelsea foi todo ao ataque e fez enorme pressão para buscar a igualdade antes do intervalo. Estêvão soltou uma bomba espalmada por Kepa para escanteio. O time da casa ainda apostava em Pedro Neto, o também brasileiro João Pedro e em Marc Guiu na frente.

Ciente da habilidade de Estêvão, o Arsenal por ora até triplicava a marcação no astro verde e amarelo, o que o deixava irritado pela não conclusão das jogadas. O Arsenal marcava com qualidade e ainda era perigoso nos contragolpes. Trossard e Saliba tiveram chances de ampliar e desperdiçaram.

O técnico Liam Rosenior, escolhido para a vaga do demitido Enzo Maresca, optou pela manutenção do time, confiante em reação e virada na semifinal e sem se importar com o cartão amarelo para Estêvão, quem mais aparecia pelo time da casa.

Empolgação

Mais uma vez quem começou com tudo, entretanto, foi o Arsenal. E mais uma vez com gol em cruzamento na área. Aos três minutos, Ben White mandou para a área, Sánchez novamente falhou, desta vez deixando a bola passar por baixo de suas mãos, e Gyokeres só empurrou às redes para ampliar o marcador.

O segundo gol deixou o Chelsea atordoado e Sánchez salvou o time de levar o terceiro antes dos 10 minutos. Rosenior mexeu e Garnacho, uma de suas novidades, recolocou o Chelsea no jogo ao dominar e diminuir a desvantagem. O argentino foi aplaudido pelo treinador.

O Arsenal não se importou e seguiu dominando as ações. E ampliou em belo gol de Zubimendi, se livrando dos defensores e batendo colocado, desta vez sem chances para Sánchez. Os visitantes pareciam jogar em casa e tiveram oportunidades de buscar a goleada. Não fizeram e viram Garnacho anotar novamente e deixar o Chelsea com esperanças de uma reviravolta no segundo jogo.





