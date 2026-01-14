Qua, 14 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Internacional

Arsenal mostra força na casa do Chelsea e abre vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa

Goleiro dos Blues foi responsável direto pelo resultado após falhas

Reportar Erro
Arsenal larga na frente do Chelsea na semifinal da Copa da Liga Inglesa Arsenal larga na frente do Chelsea na semifinal da Copa da Liga Inglesa  - Foto: BEN STANSALL / AFP

O Arsenal deu grande passo para chegar à decisão da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (14), jogando em Stanford Bridge, aproveitou as falhas do goleiro Sánchez e mostrou sua força para levar um gigante 3 a 2 para Anfield, onde poderá até empatar no dia 3 de fevereiro.

Leia também

• Na estreia de Arbeloa, Real Madrid é eliminado da Copa do Rei por time da 2ª divisão

• Chelsea x Arsenal: confira onde assistir ao jogo válido pela semifinal da Copa da Liga Inglesa

Foi a rodada dos visitantes na Copa da Liga Inglesa, já que na outra semifinal, o City também abriu vantagem valiosa diante do atual campeão, o Newcastle, ao ganhar por 2 a 0 em St. James Park, na terça-feira. A decisão será no Etihad, em Manchester.

Esperança da seleção brasileira, Estêvão disputou toda a partida, mas não repetiu na etapa final a boa apresentação dos 45 minutos iniciais, na qual foi o nome do Chelsea apesar da falta de gols - ainda finalizou com perigo no fim e viu Kepa defender.

Falha e gol relâmpago 
Empolgado pela liderança com folga de seis pontos na Premier League, o Arsenal iniciou o jogo de olho na decisão da Copa da Liga Inglesa no ataque e não demorou a abrir o marcador em Stanford Bridge. Ben White, de cabeça, fez 1 a 0 com somente sete minutos. Aproveitou a falha de Sánchez, que saiu 'caçando borboleta' e livre, mandou às redes.

Atrás do marcador, o Chelsea foi todo ao ataque e fez enorme pressão para buscar a igualdade antes do intervalo. Estêvão soltou uma bomba espalmada por Kepa para escanteio. O time da casa ainda apostava em Pedro Neto, o também brasileiro João Pedro e em Marc Guiu na frente.

Ciente da habilidade de Estêvão, o Arsenal por ora até triplicava a marcação no astro verde e amarelo, o que o deixava irritado pela não conclusão das jogadas. O Arsenal marcava com qualidade e ainda era perigoso nos contragolpes. Trossard e Saliba tiveram chances de ampliar e desperdiçaram.

O técnico Liam Rosenior, escolhido para a vaga do demitido Enzo Maresca, optou pela manutenção do time, confiante em reação e virada na semifinal e sem se importar com o cartão amarelo para Estêvão, quem mais aparecia pelo time da casa.

Empolgação
Mais uma vez quem começou com tudo, entretanto, foi o Arsenal. E mais uma vez com gol em cruzamento na área. Aos três minutos, Ben White mandou para a área, Sánchez novamente falhou, desta vez deixando a bola passar por baixo de suas mãos, e Gyokeres só empurrou às redes para ampliar o marcador.

O segundo gol deixou o Chelsea atordoado e Sánchez salvou o time de levar o terceiro antes dos 10 minutos. Rosenior mexeu e Garnacho, uma de suas novidades, recolocou o Chelsea no jogo ao dominar e diminuir a desvantagem. O argentino foi aplaudido pelo treinador.

O Arsenal não se importou e seguiu dominando as ações. E ampliou em belo gol de Zubimendi, se livrando dos defensores e batendo colocado, desta vez sem chances para Sánchez. Os visitantes pareciam jogar em casa e tiveram oportunidades de buscar a goleada. Não fizeram e viram Garnacho anotar novamente e deixar o Chelsea com esperanças de uma reviravolta no segundo jogo.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter