A- A+

FUTEBOL Arsenal oferece R$ 512 milhões por Bruno Guimarães, e negociação com Newcastle 'esquenta' Brasileiro ficou animado com a proposta, mas não vai "forçar transferência", indicou reportagem

O Arsenal está disposto a ter Bruno Guimarães de qualquer maneira. De acordo com informações da "ESPN", o clube de Londres aumentou a oferta ao Newcastle para contar com o meio-campista brasileiro.

Os valores da nova proposta giram em torno de 75 milhões de libras (cerca de R$ 512 milhões na cotação atual), sendo 70 milhões fixos e 5 milhões em bônus.

Ainda segundo a "ESPN", pessoas que fazem parte da negociação mostram otimismo no acordo entre as equipes. Um desfecho pode ocorrer até a próxima semana.

Bruno Guimarães teria ficado animado com a proposta do Arsenal, mas não irá forçar uma transferência. O Newcastle ainda deseja um valor maior pelo jogador, já que o Lyon-FRA possui 20% de mais-valia em uma eventual negociação.

O meio-campista foi revelado pelo Audax, obtendo destaque no futebol brasileiro com a camisa do Athletico-PR. Ele se transferiu para o Lyon em 2020. O atleta foi adquirido pelo Newcastle em 2022, por 50 milhões de euros na época.

Bruno Guimarães esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo e aproveita os últimos dias de férias. O meio-campista perdeu um pênalti na partida de eliminação do Brasil no Mundial, na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final.

Veja também