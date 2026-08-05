Arsenal pagará cerca de R$ 518 milhões por Bruno Guimarães
O meio-campista brasileiro está no Newcastle desde 2022, quando veio do Lyon
O Arsenal teria chegado a um acordo com o Newcastle para a transferência do volante brasileiro Bruno Guimarães por 75 milhões de libras (cerca de R$ 518 milhões na cotação atual), segundo informaram vários veículos de imprensa nesta quarta-feira (5).
O futuro do meio-campista da Seleção Brasileira tem sido alvo de uma longa novela nas últimas semanas, desde que veio à tona seu desejo de deixar o Newcastle para se transferir ao Arsenal, atual campeão do Campeonato Inglês.
Guimarães, de 28 anos, que chegou ao Newcastle vindo do Lyon em 2022, marcou nove gols e deu oito assistências pelo time do norte da Inglaterra em todas as competições na temporada passada.
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Após um período de descanso depois da decepcionante campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o meia se juntou ao Newcastle na pré-temporada que o clube realiza na Espanha.
Assim, parece cada vez menos provável que Guimarães esteja com o Newcastle quando a equipe iniciar sua campanha na Premier League, jogando em casa contra o Liverpool, no dia 23 de agosto.
O Arsenal começa sua luta pelo bicampeonato contra o Coventry, no Emirates Stadium, em 21 de agosto.