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Futebol Internacional Arsenal perde do Southampton, da 2ª divisão, na Copa da Inglaterra e volta cair em um mata-mata Em busca da virada e da classificação, o time de Londres desperdiçava oportunidades

Depois da derrota diante do Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal voltou a cair em um mata-mata. O líder disparado da Premier League perdeu do Southampton por 2 a 1 neste sábado no St. Mary´s Stadium, em Southampton, e foi eliminado nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

O meia Max Dowman, de 16 anos, foi titular no time de Mikel Arteta, que dominou a primeira etapa contra o adversário que ocupa apenas a sétima colocação da segunda divisão inglesa, mas não conseguiu transformar seus cerca de 70% de posse de bola e 12 finalizações em superioridade no placar.

O Southampton atuou de amarelo e azul em comemoração dos 50 anos do título da Copa da Inglaterra em 1976 e buscou incomodar o goleiro Arrizabalaga, do Arsenal, no começo do jogo, mas depois acabou encurralado pelo adversário.

Sem sucesso na tentativa de furar o bloqueio do Southampton, o Arsenal acabou cedendo a vantagem ao rival em uma falha individual de Ben White aos 35 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque do adversário, o defensor do Arsenal errou o tempo de bola na tentativa de cortar de cabeça um lançamento para Stewart na área. A bola sobrou limpa para o atacante escocês, que matou no peito e fez 1 a 0.

No segundo tempo, o Arsenal pressionou o time da casa e conseguiu o empate aos 23. O brasileiro Gabriel Magalhães conseguiu um ótimo passe para Havertz, que infiltrou pela esquerda na área e cruzou para Gyökeres, que havia entrado poucos minutos antes, marcar.

Em busca da virada e da classificação, o time de Londres desperdiçava oportunidades. Depois de finalizações perigosas de Dowman e Gabriel Martinelli, o Arsenal foi surpreendido pelo Southampton me novo contra-ataque. Aos 40 minutos, o volante Shea Charles, cercado por rivais na área rival, encontrou uma brecha e tocou no canto direito de Arrizabalaga para marcar na primeira finalização correta do Southampton na segunda etapa.

Próximo do título da Premier League, o Arsenal tenta sua reabilitação em um novo mata-mata e na terça-feira enfrenta o Sporting, em Portugal, pela partida de ida das quartas da Champions League. O Southampton continua sua caminhada na tentativa de repetir o feito de 1976 e conhece seu rival na semifinal da Copa da Inglaterra em um sorteio.

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