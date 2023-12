A- A+

Campeonato Inglês Arsenal perde em casa para West Ham, e Liverpool é líder do Inglês Confira os resultados da 19ª rodada da Premier League

Mudança na liderança do Campeonato Inglês: o Arsenal foi surpreendido no Emirates Stadium e acabou derrotado por 2 a 0 pelo West Ham nesta quinta-feira (28), no jogo que encerrou a 19ª rodada, resultado que deixa o Liverpool na ponta da tabela.

O tcheco Tomas Soucek (13') e o grego Konstantinos Mavropanos (55') foram os autores dos gols da vitória dos 'Hammers', que no primeiro tempo perderam o brasileiro Lucas Paquetá por lesão.

Paquetá sentiu problemas físicos no aquecimento e foi para o jogo no sacrifício, mas aos 30 minutos teve que ser substituído pelo meia-atacante argelino Saïd Benrahma, que nos acréscimos ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti (90'+6), defendida pelo goleiro David Raya.

A derrota deixa os 'Gunners' com 40 pontos, dois atrás dos 'Reds', que no 'Boxing Day' de terça-feira venceram o vice-lanterna Burnley por 2 a 0.

Por sua vez, o West Ham sobe para a sexta posição (33 pontos) e encosta na briga pelas copas europeias.

Em relação aos demais perseguidores, o Arsenal segue um ponto à frente do Aston Villa (3º), que perdeu por 3 a 2 para o Manchester United (7º), mas vê reduzida para três pontos a vantagem sobre o Manchester City (4º), que que na quarta-feira bateu o Everton (17º) por 3 a 1, em Goodison Park, e tem um jogo a menos.

O Tottenham (5º), que mais cedo caiu para o Brighton (8º) por 4 a 2, é outro dos perdedores da rodada, ao sair da zona de classificação para a Liga dos Campeões e ficar agora a seis pontos do líder Liverpool.

Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês:

Terça-feira:

Newcastle - Nottingham 1 - 3

Bournemouth - Fulham 3 - 0

Sheffield United - Luton Town 2 - 3

Burnley - Liverpool 0 - 2

Manchester United - Aston Villa 3 - 2

Quarta-feira:

Brentford - Wolverhampton 1 - 4

Chelsea - Crystal Palace 2 - 1

Everton - Manchester City 1 - 3

Quinta-feira:

Brighton - Tottenham 4 - 2

Arsenal - West Ham 0 - 2

