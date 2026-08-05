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FUTEBOL INTERNACIONAL Arsenal prepara oferta recorde de mais de R$ 880 milhões por Vinicius Junior, diz jornal Real Madrid estaria disposto a negociar atacante brasileiro por 150 milhões de euros, enquanto impasse por renovação contratual persiste

O Arsenal está disposto a fazer a maior contratação da história da Premier League para tirar Vinicius Junior do Real Madrid.



Segundo informações divulgadas pela imprensa inglesa, os Gunners estudam apresentar uma proposta de 150 milhões de euros (cerca de R$ 888 milhões) pelo atacante brasileiro, valor que superaria o atual recorde do futebol inglês.

A cifra colocaria a negociação acima dos 125 milhões de libras (cerca de R$ 863,8 milhões) pagos pelo Liverpool para contratar Alexander Isak na última janela de transferências.

O interesse do Arsenal ganha força em meio ao impasse entre Vinicius Junior e o Real Madrid pela renovação de contrato.



O brasileiro, que tem vínculo até o fim da próxima temporada, recebe atualmente 15 milhões de libras por ano (cerca de R$ 103,7 milhões) e deseja um novo acordo superior a 25 milhões de libras anuais (aproximadamente R$ 172,8 milhões).

Vini Jr., atacante do Real Madrid. Foto: Fadel Senna / AFP

De acordo com a publicação, o Real Madrid apresentou uma proposta de renovação avaliada em 19 milhões de libras por temporada (cerca de R$ 131,3 milhões), mas não pretende elevar a oferta, mantendo distância da pedida do atacante.

Além do valor da transferência, o Arsenal também estaria disposto a reformular sua política salarial para convencer Vinicius a se mudar para Londres. A intenção seria transformá-lo no jogador mais bem pago da história da Premier League.

Vini Jr., atacante do Real Madrid. Foto: Oli Scarff / AFP

Atualmente, Bukayo Saka é o atleta mais bem remunerado do elenco do Arsenal, com salário estimado em 350 mil libras por semana (cerca de R$ 2,42 milhões).



Caso o negócio avance, Vinicius também ultrapassaria os vencimentos de Erling Haaland, do Manchester City, que recebe cerca de 525 mil libras semanais (aproximadamente R$ 3,63 milhões).

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